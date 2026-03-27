Ultimo allenamento settimanale in città per i nerazzurri. Lunedì la ripresa in vista del Torino

PISA – Il Pisa Sporting Club ha effettuato nella mattinata di venerdì 27 marzo al Centro Sportivo di San Piero a Grado l’ultimo allenamento del programma settimanale. Un programma ovviamente ridotto, complice la sosta per la finestra internazionale.
Il gruppo nerazzurro avrà adesso a disposizione due giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, sempre al Centro Sportivo di San Piero a Grado.
Prossimo appuntamento ufficiale domenica 5 aprile (ore 18) alla Cetilar Arena: avversario di turno il Torino di mister D’Aversa.Last modified: Marzo 27, 2026