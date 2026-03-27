ConfCommercio Pisa: “Apertura serale dei monumenti in Piazza dei Miracoli: straordinaria opportunità per Pisa”

Written by Redazione• 5:34 pm• Pisa, Attualità

PISA – “Sviluppo turistico, accoglienza, valorizzazione del nostro inimitabile patrimonio storico e artistico: l’apertura serale di Piazza dei Miracoli è una notizia straordinaria che segna un vero salto di qualità per il turismo e l’economia cittadina”.

Sono parole piene di soddisfazione quelle del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, che ringrazia “l’Opera della Primaziale e il presidente Maestrelli per questa importantissima iniziativa. Offrire a turisti e visitatori la possibilità di ammirare alcuni dei monumenti più belli al mondo in un’atmosfera unica e suggestiva , a partire dal giorno di San Ranieri fino al 31 agosto, è una novità in grado di aprire prospettive e opportunità che la città e le sue imprese devono cogliere”.

“Pensiamo agli straordinari benefici per il tessuto commerciale e per l’intero sistema di accoglienza e a tutto il potenziale che può sprigionare per il comparto turistico e ricettivo. Il 2025 è stato un anno straordinario per il turismo pisano, con il superamento della soglia storica di 1 milione di arrivi, ma per provare ad aumentare la permanenza media che si conferma sulle 2,2 notti servono necessariamente investimenti e programmazione in eventi ed esperienze funzionali ad incentivare la permanenza turisti e visitatori a Pisa”.

“Da molti anni come associazione sosteniamo a tutti i livelli questa necessità” prosegue Maestri Accesi “e siamo convinti che l’apertura serale di Piazza dei Miracoli abbia tutte le caratteristiche per diventare un vero prodotto turistico di cui può beneficiare l’intera filiera del turismo e più in generale il tessuto economico della città”.

“La sinergia tra i principali player sarà fondamentale per cogliere questa opportunità: Confcommercio ovviamente sarà della partita ed è pronta a fare la propria parte. Ci mettiamo immediatamente a disposizione attraverso un progetto che avrà l’ambizione di coinvolgere l’intero comparto, non solo alberghi e ristorazione, ma anche i trasporti, guide turistiche e attività commerciali” conclude il presidente di Confcommercio Pisa.

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Last modified: Marzo 27, 2026