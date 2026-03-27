Elezioni comunali 2026: avviato il percorso della lista civica “Froli per Fauglia”

Written by Redazione• 3:22 pm• Fauglia, Pisa, Politica

FAUGLIA – In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, prende avvio il percorso della lista civica “Froli per Fauglia”, attualmente impegnata nella fase di costruzione del gruppo e del programma elettorale.

L’iniziativa si inserisce nel contesto istituzionale attuale del Comune di Fauglia, guidato da un sindaco facente funzione a seguito della nomina dell’ex sindaco Lenzi ad assessore regionale. Un passaggio che apre una nuova fase amministrativa in vista del prossimo appuntamento elettorale.

I promotori della lista dichiarano l’intenzione di presentare una proposta amministrativa alternativa, fondata su progettualità e attenzione alle esigenze del territorio. Parallelamente, è stato avviato un invito pubblico rivolto ai cittadini interessati a contribuire al percorso, sia attraverso una possibile candidatura sia mettendo a disposizione idee, competenze o suggerimenti.

L’obiettivo è quello di costruire una lista rappresentativa della comunità locale e un programma condiviso, attraverso un processo aperto di partecipazione.

Nelle prossime settimane sono previsti momenti di confronto e ascolto con la cittadinanza, finalizzati alla definizione della squadra e delle linee programmatiche.

Per informazioni o per manifestare interesse a partecipare al progetto è possibile contattare il gruppo tramite i canali dedicati.

Last modified: Marzo 27, 2026