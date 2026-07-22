Written by Luglio 22, 2026 4:13 pm Pisa SC

Ufficiale: Miguel Veloso nuovo tecnico della Primavera del Pisa

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PISA – Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare che Miguel Veloso è il nuovo Tecnico della squadra Primavera.

Dopo una importantissima carriera da calciatore, chiusa proprio con indosso la maglia del Pisa Sporting Club, Miguel ha subito iniziato quella da allenatore: e come collaboratore tecnico dello Staff Nerazzurro ha contribuito al raggiungimento della Promozione in serie A nella stagione 2024-2025, prima di passare all’Atalanta per essere aggregato allo staff del tecnico Juric

Da oggi guiderà la squadra di punta del settore giovanile del Pisa Sporting Club, in ritiro nell’ormai tradizionale sede di Casciana Terme fino a sabato 8 agosto per prepararsi al prossimo Campionato Primavera 2.

Last modified: Luglio 22, 2026
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