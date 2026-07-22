A Mazzolla apre “Il Circolino”: una nuova libreria indipendente per promuovere cultura, incontri e relazioni

Written by Redazione• 4:52 pm• Volterra, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

VOLTERRA – Una nuova realtà culturale apre le proprie porte nel territorio di Volterra. A Mazzolla nasce “Il Circolino”, una libreria indipendente che punta a diventare un punto di riferimento non solo per gli appassionati di lettura, ma anche per la comunità locale e i tanti visitatori che ogni anno scelgono di scoprire il territorio. La libreria propone un’attenta selezione di libri, con particolare attenzione ai volumi tematici e a quelli in lingua francese e inglese, offrendo così un catalogo capace di rispondere agli interessi di un pubblico variegato e internazionale.

“Il Circolino è il frutto di un progetto di gratitudine verso il territorio che ci ha accolti – dichiara la titolare Claudia Landini –. Il nostro obiettivo è che questa libreria diventi un luogo di incontro, dove le persone possano conoscersi, confrontarsi e dare vita a relazioni, idee e iniziative culturali. Vorremmo che fosse uno spazio aperto, vivo e condiviso, capace di creare valore per tutta la comunità.” Grande soddisfazione viene espressa anche da Confesercenti. “L’apertura di una nuova libreria indipendente è una bellissima notizia per Volterra e per il borgo di Mazzolla che negli ultimi anni si è distinto per una crescita in termine di attività commerciali e di nuovi cittadini confermando così un percorso che vede protagonisti vari investitori privati – afferma il presidente di Confesercenti Val di Cecina, Jonni Guarguaglini –. Da anni Volterra attrae visitatori da tutto il mondo e questa nuova attività, nata grazie all’impegno di Claudia Landini, rappresenta un’ulteriore conferma che la strada intrapresa è quella giusta: investire nella qualità, nella cultura e nell’accoglienza significa rendere il territorio ancora più attrattivo.“

Agli auguri si unisce anche Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa: “Rivolgiamo a Claudia Landini i migliori auguri per questa nuova apertura. L’avvio di un’attività culturale come una libreria rappresenta un valore aggiunto per il territorio e testimonia la volontà di investire nel futuro delle nostre comunità. Siamo certi che Il Circolino saprà diventare un punto di riferimento per residenti e visitatori.“

Last modified: Luglio 22, 2026