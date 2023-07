Scritto da admin• 12:44 pm• Nuova Categoria

PISA – Il Pisa Sporting Club ha trasferito a titolo definitivo alla società U.S. Arezzo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Masetti al quale come Pisanews rivolgiamo i migliori auspici per il prosieguo della carriera

