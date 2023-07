“Ora ci penso”. Il nuovo disco di Francesco Bottai

Scritto da admin• 12:17 pm• San Giuliano Terme, Spettacolo, Tutti

MOLINA DI QUOSA – Toccherà a Francesco Bottai chiudere la stagione musicale che Molina mon amour ha proposto per l’estate 2023.



Il tour del nuovo disco del musicista pisano, Ora ci penso…, farà tappa nel giardino della Pieve di Pugnanomercoledì 2 agosto. Con lui sul palco Nico Gori (clarinetto) e a Daniele Aiello (pianoforte).

“Ora ci penso… – spiega Bottai – è un album che nasce al pianoforte, cosa davvero insolita per me. È un disco pieno di finestre aperte che recupera vecchi amori e che tuttavia apre lo sguardo verso un futuro compositivo nuovo per sonorità e identità. È stato suonato da musicisti splendidi come Daniele Aiello, Marco Bachi, Piero Perelli, Nico Gori, Luca Guidi e Patrizio Castiglia. Nove canzoni che parlano di me e del mio sguardo sul mondo, con gli occhi di chi pensa, cerca e spera di trovare ancora”.

Appuntamento a mercoledì 2 agosto alle 21.30. La pieve di Santa Maria e San Giovanni Battista è a Pugnano (PI) in via Statale Abetone 269. Prenotazione obbligatoria al 379 1913131 (solo WhatsApp).

L’artista. Francesco Bottai nasce a Pisa, è un cantautore e un attore di teatro. Nel 2005 fonda, insieme a Tommaso Novi, I Gatti Mézzi, progetto con il quale incide sei dischi vendendone oltre 50.000 copie. Circa settecento i concerti fatti (tour in Canada, Francia e Belgio), mentre vince vari premi come il Premio Ciampi, Premio della Satira, Premio Barezzi e arriva in finale al Premio Tenco. Svariate le collaborazioni: Stefano Bollani, Dario Brunori, Bobo Rondelli, Paolo Migone, Petra Magoni, Dario Fo, Ascanio Celestini, Andrea Kaemmerle, Gianmaria Testa, Bandabardò, The Zen Circus, Alessandro Fiori, Nico Gori, Beppe Scardino, Mirko Guerrini, Tony Cattano, Francesco Carmignani e molti altri. Nel maggio 2017 esce Vite semiserie per l’etichetta Labella ed è il suo primo disco solista. Nel 2018, sempre per l’etichetta Labella esce in singolo Passo dopo. Nel 2022 esce Ora ci penso… (Labella) ed è il suo secondo disco solista.

La serata gode del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme ed è offerta dall’azienda Terra Uomini e Ambiente.

Last modified: Luglio 19, 2023