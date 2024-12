Ufficiale, la serie A del Beach Soccer sbarca a Tirrenia

Written by admin• 12:47 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – La Serie A di beach soccer arriva a Pisa, finalmente è ufficiale la selezione della località di Tirrenia da parte del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti.

Grande soddisfazione in casa Lenergy Pisa BS, da mesi al lavoro in sinergia con il Comune di Pisa e il CPO di Tirrenia per la candidatura del litorale pisano alla disputa della massima competizione italiana della disciplina. Candidatura gradita e accettata quella che ufficializza la definizione di un evento unico per la città di Pisa, dove nel corso della prossima estate giungeranno squadre da tutta Italia per la disputa di un entusiasmante e spettacolare Campionato di Serie A.

Last modified: Dicembre 6, 2024