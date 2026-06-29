Il mercato del Pisa entra nel vivo: tra uscite eccellenti e nuovi obiettivi prende forma la squadra di mister Paolo Bianco

Written by Redazione• 5:20 pm• Pisa SC

PISA – Mancano meno di 48 ore all’apertura ufficiale del calciomercato 2026/2027 e negli uffici di Via Gioberti il lavoro è incessante. Il direttore sportivo Leonardo Gabbanini e il nuovo tecnico Paolo Bianco stanno costruendo il Pisa che dovrà puntare all’immediato ritorno in Serie A.

di Sandro Cacciamano

LE MANOVRE IN ENTRATA. La priorità è il centrocampo. Il primo nome sulla lista è Giuseppe Leone, regista classe 2001 in uscita dalla Juve Stabia. Il Pisa ha intensificato i contatti con il suo entourage e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità. Per l’attacco resta caldissima la pista che porta a Tommaso Marras del Mantova. Il giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento, mentre il Pisa sta cercando l’intesa economica con il club lombardo. Proseguono inoltre i dialoghi con l’Inter per Matteo Cocchi, sul quale i nerazzurri toscani sono in vantaggio rispetto al Catanzaro, e per Luka Topalovic, anche se in questo caso i calabresi sembrano essere più avanti. Per la difesa restano monitorati Simone Zanon della Carrarese e Davide Bettella del Pescara, mentre per la squadra Primavera prende quota la candidatura di Miguel Veloso come nuovo allenatore.

IL MERCATO IN USCITA. La cessione più importante è quella di Alexander Lind, passato al Nordsjælland per 3,2 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Lasciano inoltre il Pisa Juan Cuadrado, Marius Marin e diversi giocatori rientrati dai rispettivi prestiti, tra cui Akinsanmiro, tornato all’Inter dopo il noto caso legato all’interpretazione del regolamento sul diritto di riscatto. Restano sotto i riflettori anche i pezzi pregiati della rosa. Michel Aebischer piace a Cagliari, Genoa, Sassuolo e a diversi club tedeschi, ma il Pisa non intende scendere sotto i cinque milioni di euro richiesti. Grande attenzione anche per Rafiu Durosinmi, seguito da Torino, Trabzonspor, West Ham e Benfica, mentre Idrissa Touré continua ad avere estimatori sia in Italia che all’estero. Da monitorare infine le situazioni di Jan Mlakar, Stefano Moreo, Samuele Angori, Henrik Meister e Adrian Semper, tutti giocatori che potrebbero animare il mercato nelle prossime settimane.

IL TABELLONE DEL MERCATO. Acquisti: nessuno. Obiettivi principali: Giuseppe Leone, Tommaso Marras, Matteo Cocchi, Luka Topalovic, Simone Zanon, Davide Bettella. Cessioni ufficiali: Lind, Akinsanmiro, Marin, Cuadrado, Albiol, Nicolas, Stengs, Lorran, IlingJunior, Arena e Raychev.

Last modified: Giugno 29, 2026