Dieci milioni di euro per finanziamenti: rinnovato l’accordo tra CNA Pisa e Castagneto Banca 1910

Written by admin• 12:51 pm• Pisa, Attualità

PISA – Finanziamenti agevolati agli associati: si conferma e rafforza l’intesa tra CNA

e Castagneto Banca 1910. L’istituto di Castagneto Carducci ha, infatti,

rinnovato la messa a disposizione di un plafond di 10 milioni di euro per

finanziamenti destinati agli associati presentati alla banca da CNA Pisa.

La caratteristica che spicca maggiormente consiste nel fatto che la banca

assorbe totalmente i costi della garanzia del fondo centrale e quelli di

istruttoria. Di conseguenza l’associato dovrà sostenere solo il costo puro del

finanziamento con durate che vanno da 3 a 5 o 7 anni. I finanziamenti a 3 anni e 5 anni saranno con tasso fisso mentre quello a 7 anni avrà un tasso variabile. I tassi terranno, dunque, conto del merito creditizio del cliente richiedente.

“I rapporti con CNA sono sempre stati ottimi” ha dichiarato Luigi Ghelardini,

responsabile commerciale della Banca” e confrontandoci costruttivamente

con la direzione di CNA abbiamo ritenuto opportuno di rinnovare la

convenzione per dare nuova linfa alle piccole medie imprese del territorio

cercando di mettere a disposizione le migliori condizioni possibili per favorire

il rilancio degli investimenti e quindi delle aziende locali”.

“Un’ottima opportunità per il rilancio delle aziende locali che trovano nella

banca e in CNA dei partner attenti alle necessità del tessuto imprenditoriale

del territorio – prosegue il direttore generale di CNA Pisa, Giuseppe

Sardu -. Grazie a questo ulteriore passo forniremo risposte in tempi

rapidissimi alle nostre aziende senza considerare che questo accordo di fatto è

molto flessibile e vantaggioso”.

“Il nostro rapporto con questo istituto di credito è solido, proficuo e longevo –

conclude Francesco Oppedisano, presidente territoriale CNA Pisa -. Grazie

all’accordo siglato oggi saremo ancora più presenti sul territorio così da dare

nuova linfa alle piccole medie imprese della nostra provincia cercando al

contempo di mettere a disposizione le migliori condizioni possibili per favorire

il rilancio degli investimenti e quindi delle aziende locali”

Last modified: Dicembre 6, 2024