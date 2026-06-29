Ragazzo disperso nell’Arno: ritrovato senza vita dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

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PISA – I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti nella mattinata di lunedì 29 giugno alle ore 9:33, in Lungarno Mediceo, nel Comune di Pisa, per la ricerca di un ragazzo disperso nelle acque del fiume Arno, dopo la segnalazione avvenuta da parte di un pescatore sabato 27 giugno nel Comune di Pontedera.

Le operazioni di soccorso si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura di Pisa e hanno visto l’impiego di una squadra dei Vigili del Fuoco, del personale del Nucleo Sommozzatori di Firenze e dell’elicottero della flotta nazionale dei Vigili del Fuoco, decollato dalla base dell’aeroporto di Bologna.

Nel corso delle ricerche in immersione, i sommozzatori hanno individuato il corpo della vittima.

Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’episodio sono attualmente in fase di accertamento.

Last modified: Giugno 29, 2026