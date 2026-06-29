Maurizio Nerini (FDI): “Una bufala l’abbattimento della mensa e della sala Pacinotti”

Written by Redazione• 4:29 pm• Pisa, Politica

PISA – “Nella 1°commissione sul piano dei parcheggi previsti dal POC nella ZTL, l’Assessore Dringoli e la Dirigente Ricci una volta per tutte hanno sconfessato i terroristi urbanistici per i deliranti volantini abusivi apparsi in città (inviterei la PM a rimuovere, identificare e sanzionare) e per l’assurda raccolta firme sulla bufala dell’abbattimento dell’Aula Pacinotti e della Mensa Universitaria“, ad affermarlo Maurizio Nerini capogruppo di FDI in Consiglio Comunale.

“L’obbiettivo del POC è quello di recuperare spazi per parcheggi, effetto e non causa di traffico, per evitare che le strade del centro storico siano usate per questo, ma ammettendo che tutte le previsioni siano realizzate certo non si risolve il problema della mobilità a Pisa, legato alle infrastrutture come tangenziale NE e tramvia e nemmeno con gli appetitosi 9 milioni del MASE si può fare molto“.

“Per la Mensa è l’Università che a chiesto al Comune nel 2009 la delocalizzazione, recepita ancora nel 2017 nella variante di monitoraggio targata PD, oggi nessuno parla di esproprio, ma di attuare i PUC, piani unitari convenzionati, dove sono gli enti proprietari di strutture in disuso o sottoutilizzate a chiederne il recupero, facilitando la riappropriazione degli spazi“.

“È una sinergia tra enti che a questo punto tira proprio in ballo le responsabilità di Università e Regione come fruitori della città e il parere positivo della Asl sul POC per “gli interventi previsti nel piano per la mitigazione e l’adattamento cambiamenti climatici… le norme volte a favorire il contrasto alle isole di calore … infrastruttura verde e mitigazione termica esterna” mette fine a tutte le discussioni sulla visione e sull’operato del cdx, anche se su tutto aleggia il fantasma del Piano Strategico del Parco“, conclude Nerini.

Last modified: Giugno 29, 2026