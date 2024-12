L’inverno è in arrivo, ma con i suggerimenti dell’autofficina Il Gabbiano le nostre auto viaggeranno in sicurezza

Written by admin• 11:48 am• Redazionale aziende

PISA – Siamo andati a trovare di nuovo i nostri amici della autofficina Il Gabbiano e ci siamo fatti spiegare cosa sia necessario fare per mettere in sicurezza la nostra automobile dato che siamo alle porte con l’inverno.



Pochi punti, ma essenziali, per mantenere l’auto “in forma”:

 Controllo della efficienza degli pneumatici, con il particolare accorgimento che, se l’auto

percorre strade di montagna, è buona norma montare gomme invernali o avere a bordo le

catene o le calze che da poco sono diventate utilizzabili.

 Controllare se le spazzole dei tergicristalli siano ben funzionanti dato che, specialmente di

notte, se i tergicristalli non sono efficienti si possono creare dei riflessi sul parabrezza che

rischiano di essere pericolosi per il guidatore.

 Controllare il corretto funzionamento della fanaleria anteriore e posteriore perché d’inverno,

calando presto il buio, i fanali funzionanti sono fondamentali per la sicurezza.

 Aggiungere un additivo al carburante perché, con l’abbassarsi delle temperature, è utile per migliorare la combustione nel motore e quindi avere un minor consumo di benzina ed una maggiore efficienza in generale.

 Aggiungere un liquido anticongelante nelle vaschette dei tergicristalli per evitare che il

liquido per pulire il parabrezza si ghiacci se la temperatura durante la notte scende sotto lo

zero.

 Assicurarsi che nella vaschetta del liquido refrigerante del motore ci sia il liquido senza

essere allungato con l’acqua perché altrimenti potrebbe causare dei danni.

 Far controllare che la batteria sia efficiente perché l’abbassamento delle temperature può

causare una sofferenza del pezzo e quindi una mancata efficienza dell’auto.

Dicembre 6, 2024