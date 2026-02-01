Ufficiale: esonerato Alberto Gilardino

Written by admin• 3:43 am• Pisa SC

PISA – Adesso è ufficiale: il Pisa Sporting Club ha comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra.

“Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff – si legge nella nota del club – il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri“.

Nelle prossime ore la società nerazzurra comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.

Last modified: Febbraio 1, 2026