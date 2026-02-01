L’Effemeride Pisana dell’1 febbraio 2026

Domenica 1 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:37 e tramonta alle 17:24, le ore di luce solare sono 9 e 47 minuti
La Luna sarà piena alle 23:10:36 e disterà dalla Terra375.462 km.
Oggi è il 341mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Severo di Ravenna, vescovo
Sul dodicesimo vescovo di Ravenna, Severo, sono scarse le notizie certe. Si sa che partecipò al Concilio di Sardica (l’odierna Sofia) nel 342-343. Fu sepolto nella zona di Classe. Testimonianze dell’antichità del suo culto sono le notizie di due traslazioni e i mosaici di Sant’Apollinare. Gli fu dedicata nel VI secolo una basilica, andata distrutta dopo il XV secolo. Per gli agiografi sarebbe stato un lanaiolo che, recatosi in chiesa dopo la morte del vescovo Marcellino, sarebbe stato eletto suo successore perché una colomba gli si posò sul capo. Secondo Liutolfo un monaco trafugò le reliquie per portarle in Germania. È infatti venerato ” oltre che in Emilia-Romagna, Toscana e Marche ” a Magonza ed Erfurt. I bassorilievi marmorei posti sul sepolcro trecentesco nella chiesa del santo ad Erfurt, lo raffigurano vestito degli abiti vescovili, in mezzo alle figure della moglie e della figlia, in devoto atto orante. Ma ben più numerose furono le chiese dedicatogli in tutta la provincia ravennate, nell’Emilia Romagna, in Toscana, nelle Marche. Solo a Faenza ve ne furono quattro.
Il significato del nome di oggi:
Severo: austero, rigido
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale della face and body art
Giorno mondiale della aspergillosi
La citazione del giorno:
Quando si vive di presentimenti, capita per forza che qualcuno se ne avveri. (W. M. Thackeray)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
Caro Orazio ho visto i tuoi pornofilm ma perché fai l’amore con le calze hai i piedi sporchi?
Questa non la sapevo:
L’unghia del pollice è quella che cresce più lentamente, mentre la crescita più veloce si ha per il dito medio
E’ accaduto l’1 febbraio nel mondo:
- 1788 – Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore
- 1790 – A New York si riunisce per la prima volta la Corte suprema degli Stati Uniti
- 1884 – Viene pubblicata la prima edizione dell’Oxford English Dictionary
- 1893
- A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini “Manon Lescaut”
- Simone M. Dallaj finisce la costruzione del primo studio cinematografico
- 1896 – A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini “La bohème”
- 1898 – Nasce l’assicurazione per automobili ad opera della “Travelers Insurance Company”
- 1913 – Apre il Grand Central Terminal di New York; è la più grande stazione ferroviaria del mondo
- 1918 – La Russia adotta il calendario gregoriano
- 1919 – La prima Miss America viene incoronata a New York
- 1920 – Entrano in servizio le Giubbe Rosse canadesi
- 1945 – Entra in vigore il decreto legislativo luogotenenziale che dà il voto alle donne. Per la prima volta nella storia d’Italia le donne possono votare
- 1946 – Il norvegese Trygve Lie viene scelto come primo Segretario generale delle Nazioni Unite
- 1953 – Nei Paesi Bassi, nell’alluvione del secolo, si rompono molti argini, causando la morte di 1853 persone
- 1958 – Johnny Dorelli e Domenico Modugno vincono l’8º Festival di Sanremo con il brano Nel blu dipinto di blu
- 1968 – Guerra del Vietnam: un ufficiale Viet Cong viene giustiziato da Nguyễn Ngọc Loan, capo della polizia sudvietnamita. L’esecuzione viene filmata e fotografata e aiuterà a far schierare l’opinione pubblica contro la guerra
- 1977 – Hanno ufficialmente inizio le trasmissioni a colori della RAI
- 1979 – L’Ayatollah Khomeini viene accolto a Tehran (Iran) dopo quasi 15 anni di esilio
- 1982 – Nasce Radio Deejay
- 2003 – Lo Space Shuttle Columbia esplode in volo a 60 km di quota sopra il Texas. Perdono la vita tutti e sette i membri dell’equipaggio
- 2004
- Oltre 240 persone muoiono, per lo più calpestate dalla folla, durante l’annuale pellegrinaggio alla Mecca
- Scienziati del Joint Institute for Nuclear Research e del Lawrence Livermore National Laboratory riportano la scoperta degli elementi Ununtrio e Ununpentio su Physical Review
- 2021 – In Birmania ha luogo un colpo di Stato militare: la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi viene arrestata e il presidente della Repubblica viene rimosso forzatamente dalla carica; Min Aung Hlaing diventa il leader dello Stato e Myint Swe il presidente. Internet viene bloccato, le linee telefoniche vengono controllate e i voli vengono interrotti
GABRIEL BATISTUTA
BORIS ELTSIN
1° presidente della Federazione russa
α 1 febbraio 1931 ω 23 aprile 2007
CLARK GABLE
α 1 febbraio 1901 ω 16 novembre 1960
GUGLIELMO OBERDAN
α 1 febbraio 1858 ω 20 dicembre 1882
RENATA TEBALDI
α 1 febbraio 1922 ω 19 dicembre 2004
BUSTER KEATON
α 4 ottobre 1895 ω 1 febbraio 1966
PIET MONDRIAN
α 7 marzo 1872 ω 1 febbraio 1944
MARY SHELLEY
α 30 agosto 1797 ω 1 febbraio 1851
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” Ed. Millelire Stampa Alternativa
Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi)