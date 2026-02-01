L’Effemeride Pisana dell’1 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:54 am• Pisa, Attualità, Cultura

Domenica 1 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:37 e tramonta alle 17:24, le ore di luce solare sono 9 e 47 minuti

La Luna sarà piena alle 23:10:36 e disterà dalla Terra375.462 km.

Oggi è il 341mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Severo di Ravenna, vescovo

Sul dodicesimo vescovo di Ravenna, Severo, sono scarse le notizie certe. Si sa che partecipò al Concilio di Sardica (l’odierna Sofia) nel 342-343. Fu sepolto nella zona di Classe. Testimonianze dell’antichità del suo culto sono le notizie di due traslazioni e i mosaici di Sant’Apollinare. Gli fu dedicata nel VI secolo una basilica, andata distrutta dopo il XV secolo. Per gli agiografi sarebbe stato un lanaiolo che, recatosi in chiesa dopo la morte del vescovo Marcellino, sarebbe stato eletto suo successore perché una colomba gli si posò sul capo. Secondo Liutolfo un monaco trafugò le reliquie per portarle in Germania. È infatti venerato ” oltre che in Emilia-Romagna, Toscana e Marche ” a Magonza ed Erfurt. I bassorilievi marmorei posti sul sepolcro trecentesco nella chiesa del santo ad Erfurt, lo raffigurano vestito degli abiti vescovili, in mezzo alle figure della moglie e della figlia, in devoto atto orante. Ma ben più numerose furono le chiese dedicatogli in tutta la provincia ravennate, nell’Emilia Romagna, in Toscana, nelle Marche. Solo a Faenza ve ne furono quattro.

Il significato del nome di oggi:

Severo: austero, rigido

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della face and body art

Giorno mondiale della aspergillosi

La citazione del giorno:

Quando si vive di presentimenti, capita per forza che qualcuno se ne avveri. (W. M. Thackeray)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Caro Orazio ho visto i tuoi pornofilm ma perché fai l’amore con le calze hai i piedi sporchi?

Questa non la sapevo:

L’unghia del pollice è quella che cresce più lentamente, mentre la crescita più veloce si ha per il dito medio

E’ accaduto l’1 febbraio nel mondo:

1788 – Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore

1790 – A New York si riunisce per la prima volta la Corte suprema degli Stati Uniti

1884 – Viene pubblicata la prima edizione dell’Oxford English Dictionary

1893 A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini “Manon Lescaut” Simone M. Dallaj finisce la costruzione del primo studio cinematografico

1896 – A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini “La bohème”

1898 – Nasce l’assicurazione per automobili ad opera della “Travelers Insurance Company”

1913 – Apre il Grand Central Terminal di New York; è la più grande stazione ferroviaria del mondo

1918 – La Russia adotta il calendario gregoriano

1919 – La prima Miss America viene incoronata a New York

1920 – Entrano in servizio le Giubbe Rosse canadesi

1945 – Entra in vigore il decreto legislativo luogotenenziale che dà il voto alle donne. Per la prima volta nella storia d’Italia le donne possono votare

1946 – Il norvegese Trygve Lie viene scelto come primo Segretario generale delle Nazioni Unite

1953 – Nei Paesi Bassi, nell’alluvione del secolo, si rompono molti argini, causando la morte di 1853 persone

1958 – Johnny Dorelli e Domenico Modugno vincono l’8º Festival di Sanremo con il brano Nel blu dipinto di blu

1968 – Guerra del Vietnam: un ufficiale Viet Cong viene giustiziato da Nguyễn Ngọc Loan, capo della polizia sudvietnamita. L’esecuzione viene filmata e fotografata e aiuterà a far schierare l’opinione pubblica contro la guerra

1977 – Hanno ufficialmente inizio le trasmissioni a colori della RAI

1979 – L’Ayatollah Khomeini viene accolto a Tehran (Iran) dopo quasi 15 anni di esilio

1982 – Nasce Radio Deejay

2003 – Lo Space Shuttle Columbia esplode in volo a 60 km di quota sopra il Texas. Perdono la vita tutti e sette i membri dell’equipaggio

2004 Oltre 240 persone muoiono, per lo più calpestate dalla folla, durante l’annuale pellegrinaggio alla Mecca Scienziati del Joint Institute for Nuclear Research e del Lawrence Livermore National Laboratory riportano la scoperta degli elementi Ununtrio e Ununpentio su Physical Review

2021 – In Birmania ha luogo un colpo di Stato militare: la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi viene arrestata e il presidente della Repubblica viene rimosso forzatamente dalla carica; Min Aung Hlaing diventa il leader dello Stato e Myint Swe il presidente. Internet viene bloccato, le linee telefoniche vengono controllate e i voli vengono interrotti

Nati l’1 febbraio:

GABRIEL BATISTUTA

Calciatore argentino

α 1 febbraio 1969

BORIS ELTSIN

1° presidente della Federazione russa

α 1 febbraio 1931 ω 23 aprile 2007

CLARK GABLE

Attore statunitense

α 1 febbraio 1901 ω 16 novembre 1960

GUGLIELMO OBERDAN

Patriota italiano

α 1 febbraio 1858 ω 20 dicembre 1882

RENATA TEBALDI

Soprano italiana

α 1 febbraio 1922 ω 19 dicembre 2004

Deceduti l’1 febbraio:

BUSTER KEATON

Attore e comico statunitense

α 4 ottobre 1895 ω 1 febbraio 1966

PIET MONDRIAN

Pittore olandese

α 7 marzo 1872 ω 1 febbraio 1944

MARY SHELLEY

Scrittrice inglese

α 30 agosto 1797 ω 1 febbraio 1851

