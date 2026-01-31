La Lista Civica “Per Voi – Bice Del Giudice” presenta i candidati

Written by admin• 6:22 pm• Cascina, Attualità, Pisa, Politica, Politica

CASCINA – In una sala gremita dell’Euro Hotel di Cascina, l’assessora comunale al commercio e alla cultura Bice Del Giudice ha presentato le candidate e i candidati della lista civica “Per Voi – Bice Del Giudice”, che si ripresenta alle prossime elezioni a sostegno di Michelangelo Betti sindaco.

Nel suo intervento, Del Giudice ha richiamato il lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione insieme a Betti, e il percorso avviato da mesi con un gruppo aperto e in crescita, un laboratorio al servizio della città. Al centro, l’impegno a contrastare disaffezione e astensionismo con una proposta civica credibile e vicina alle persone.

Il sindaco Michelangelo Betti è intervenuto evidenziando l’importanza dell’apporto della lista, del lavoro di Del Giudice in questi anni e la capacità di coinvolgere energie nuove attorno al futuro di Cascina, portando in politica sensibilità e competenze della società civile.

“Per noi – ha dichiarato Del Giudice – la politica è prima di tutto cura: cura delle persone, dei luoghi, della cultura e del commercio, dei servizi, del sociale. Vogliamo cambiare il modo di raccontare la città, bandire parole apocalittiche e scegliere una contro-narrazione fondata sulla verità dei fatti. Stiamo facendo cose molto importanti e continueremo a farne, insieme a queste donne e a questi uomini straordinari. Muniamo i nostri discorsi dell’amore per gli esseri umani e per ciò che rende Cascina casa. Il programma elettorale della lista – prosegue l’assessora – è in fase di completamento e, a partire dalle prossime settimane, verrà condiviso e completato con i cittadini con appuntamenti in tutte le frazioni del nostro territorio, raccogliendo priorità, idee e proposte, così da costruire un impegno condiviso per Cascina e i cascinesi. Il nostro è un progetto aperto e chi vuole unirsi può farlo compilando il form sul sito cascinapervoi.it. Sono davvero orgogliosa della grande partecipazione all’evento di oggi e di questa squadra civica che abbiamo messo insieme, donne e uomini che non vengono dalla politica e che si mettono al servizio della nostra comunità. Faremo un grande lavoro“, ha concluso Del Giudice.

Di seguito l’elenco dei candidati e delle candidate:

Ambriola Vincenzo 1954 Etico informatico, professore universitario in pensione

Antonacci Domenico 1969 Impiegato commerciale in azienda privata

Bacci Antonella 1963 Disoccupata

Casini Claudio 1959 Docente di storia dell’arte in pensione

Colombini Roberta 1966 Istruttore presso la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest

Del Giudice Bice 1976 Avvocata, assessora al Comune di Cascina

Farinaro Maria Letizia 2003 Studentessa universitaria

Farinaro Vincenzo 1963 Avvocato

Fontanelli Lisa 1973 Avvocata

Gambini Luciano 1968 Tecnico Industriale nel Settore Metalmeccanico

Giannessi Letizia 1965 Assistente amministrativa

Lamonica Arianna 1996 Operatrice culturale

Paolicchi Da Marciaso Filippo 1986 Ingegnere e consulente

Rindi Monica 1964 Amministrativa Azienda Ospedaliera Pisana

Sbrana Alessandro 1996 Impiegato in azienda privata

Simoncini Manuela 1958 Responsabile della biblioteca comunale di Cascina, in pensione

