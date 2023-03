Paolo Martinelli candidato a sindaco del Centrosinistra presenta la sua lista “La Città delle persone”

Scritto da admin• 7:56 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Presentata nel pomeriggio di giovedì 2 marzo 2023 presso la Sede della Circoscrizione n.5 in Largo Petrarca a Pisa, l’elenco dei candidati della Lista Civica “La Città delle Persone” capeggiata da Paolo Martinelli, quale candidato a Sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative di metà maggio per la coalizione di centrosinistra.

di Giovanni Manenti

Si tratta di una lista quanto mai eterogenea, sia per quanto concerne la residenza, abbracciando la stessa i vari quartieri cittadini che per l’estrazione dei componenti, ivi compreso anche uno spazio riservato ai giovani, essendovi comprese anche due studentesse.

In merito alla scelta di scendere in politica, avendo sinora ricoperto incarichi nel sociale quale, fra l’altro, di Presidente delle ACLI cittadine, Paolo Martinelli si esprime così: “Si tratta di una necessità nata dall’esigenza di riconnettere l’elettorato con la politica attraverso la costituzione di una partecipazione viva ed assieme alle persone per un’amministrazione condivisa, così da formare una lista trasversale che copre, sia nella rappresentanz che nel territorio, tutte le varie anime e tematiche della nostra città, i cui candidati presentiamo quest’oggi e tra i vari punti del nostro programma vi sarà un’attenzione particolare verso il sociale, all’innovazione, alla vita dei quartieri, al pari della Scuola, della cultura e della formazione, ovvero tutto ciò che permetta di restituire una buona visibilità a questa città che oramai, purtroppo, si è arroccata su sé stessa stessa e si è un po’ isolata e recintata, volendo aprire queste finestre e fare entrare aria nuova ed ossigeno puro per riportare le persone vicine alla partecipazione“.

“La mia candidatura a Sindaco“, conclude Martinelli, “come rappresentante della Lista Civica “La città delle persone”, non è stata appoggiata solo dal Partito Democratico, bensì sono state tutte le forze del Centrosinistra che hanno creduto in un programma, un progetto che rimettesse insieme, attraverso un profilo civico, la proposta per mezzo di una condivisione fra i partiti ed il civismo così da rappresentare un tentativo importante per far partecipare nuovamente le persone e ritornare sui loro bisogni, sostenendo le loro proposte“.

A ricoprire il ruolo di coordinatore della Lista Civica è Stefano Landucci, sino al 2018 appartenente al PD ed ex Consigliere Comunale per due mandati, il quale spiega così la nascita de “La Città delle Persone”: “si tratta di un’idea nata in concomitanza con la scelta del candidato Sindaco civico da parte della coalizione di Centrosinistra che ha chiesto a Paolo Martinelli di essere espressione della Lista, circostanza che ha portato a costruire attorno alla sua candidatura un’esperienza civica ed è pertanto ciò che abbiamo fatto a far tempo dallo scorso dicembre incontrando le persone soprattutto nel territorio, così da permetterci di crescere sino a giungere ad un’Associazione costituita da più di 100 nominativi da cui abbiamo estrapolato un nucleo di 30 persone che rappresentano sia tutti i quartieri cittadini che le varie professioni“.

“Si tratta pertanto“, conclude Landucci, “di una lista completamente eterogenea e civica, pur essendovi alcuni nominativi che in passato sono stati iscritti ai Partiti, come il sottoscritto, ma che però negli ultimi anni si erano totalmente disillusi della politica partitica, così che la candidatura di Paolo Martinelli ha consentito di rivitalizzare molti di loro così come altri soggetti che sino ad oggi non si erano mai impegnati in ambito politico attivo, ragion per cui la scelta di questa Lista Civica rappresenta un fatto nuovo e credo che possa divenire la grande novità della politica pisana e sono convinto che anche nei sondaggi cresceremo sempre di più“.

Ecco l’elenco dei 30 candidati, oltre ovviamente al Capolista Paolo Martinelli

Paolo Arnò (consulente tecnico commerciale), Pietro Augello (bancario), Giulia Balestri (avvocato), Azzurra Bassi (amministrativa), Sandra Benedetti (Ata), Benedetta Biondi (ingegnere), Sandra Burchi (ricercatrice), Graziella Chiefa (veterinario), Andrea Colantuono (dirigente sportivo), Pierluigi Consorti (docente universitario), Margherita Del Rosso (studentessa), Fabrizio Di Sabatino (commerciante), Irene Floriani (traduttrice), Giovanni Gadducci (medico), Gianluca Gionfriddo (ricercatore), Silvia Guidi (impiegata comunale), Emilia Lacroce (insegnante), Giulio Laforenza (ingegnere), Lucia Landucci (insegnante), Anna Rita Lucchi (ex insegnante), Caterina Mazzantini (studentessa), Carlo Modica (ingegnere), Giovanni Pagano (avvocato), Sonia Paone (docente universitaria), Matteo Pelliti (impiegato e scrittore), Francesco Pingitore (ingegnere), Said Talbi (operaio) e Giuseppe Zaccagnini (preparatore atletico).

