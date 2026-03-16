Ubaldo Pantani in scena a La Città del Teatro con “Inimitabile”

Written by Redazione• 12:33 pm• Pisa, Attualità, Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

Sabato 21 marzo alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita Inimitabile, lo spettacolo comico scritto e interpretato da Ubaldo Pantani, con la regia di Nicola Fanucchi.

Volto amatissimo della comicità televisiva, Pantani porta sul palco il suo irresistibile universo di personaggi, dando vita a una galleria di figure esilaranti che mescolano celebrità riconoscibili e persone comuni incontrate nella vita quotidiana.

“Che personaggio!” Quante volte lo diciamo di fronte a qualcuno che ci sembra fuori dal comune? È una frase che ritorna nelle conversazioni tra amici, nei racconti di famiglia, nei ricordi di una serata qualunque: “Ero a fare l’aperitivo e c’era un barista… dovevi vedere che personaggio!”.

È proprio da queste osservazioni quotidiane che nasce Inimitabile: uno spettacolo in cui Pantani attraversa il suo repertorio di imitazioni e caratteri, passando dalle celebrità – come Lapo Elkann e molti altri – fino ai personaggi “minori” ma irresistibili che popolano la nostra vita di tutti i giorni: dal benzinaio del paese al protocollista comunale, fino all’uomo dei preventivi.

Figure reali che, pur nella loro apparente normalità, rivelano un’umanità sorprendente e irresistibilmente comica, diventando spesso l’ispirazione per nuovi personaggi di fantasia.

Ne nasce uno spettacolo di un’ora e mezzo tra risate e dubbi esistenziali tragicomici, in cui il pubblico si ritrova a riconoscere tic, manie e piccole ossessioni che fanno parte del nostro vivere quotidiano. Perché, in fondo, ridiamo degli altri senza accorgerci che, da un’altra prospettiva, potremmo essere noi i veri “personaggi”.

In questo gioco di maschere, il confine tra imitare ed essere imitati diventa sottilissimo, così come quello tra normalità e assurdità.

Uno spettacolo brillante e intelligente, che unisce satira, osservazione della realtà e comicità di grande ritmo.

Informazioni e biglietti

La Città del Teatro – Cascina

Sabato 21 marzo, ore 21

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Last modified: Marzo 16, 2026