MUMU Gran Varieté. Rassegna di comicità e teatro per grandi e piccini, primo appuntamento il 20 marzo con ‘Livorno-Pisa 1-1’

Written by Redazione• 12:12 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La primavera sboccia allo spazio MUMU con la rassegna ‘Gran Varieté‘, quattro spettacoli all’insegna della leggerezza e del divertimento che attraversano la stagione proponendo stili differenti tra loro capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età: dal teatro comico alla stand-up comedy, dal circo contemporaneo al teatro per bambini e famiglie.

Un momento di incontro e condivisione culturale, capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale del teatro, della comicità e dell’arte dal vivo. Primo appuntamento venerdì 20 marzo alle 21 con “Livorno – Pisa 1 a 1“, una divertente disfida teatrale in vernacolo che mette in scena l’antica rivalità tra le due città toscane. Un confronto tra il Crocchio dei Goliardi Spensierati e la Compagnia La Combriccola, in una battaglia a colpi di sonetti, stornelli e barzellette. Sul palco saliranno Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri e Fabiano Cambule per la parte pisana, mentre Aldo Corsi, Franco Bocci ed Enrico Faggioni rappresenteranno il fronte livornese. Una serata di comicità popolare che celebra la tradizione dialettale toscana.

Venerdì 27 marzo alle 21 spazio alla stand-up comedy “A volte leggero” di Paolo Croce e Pasquale Gorrasi, alternanza di comicità e racconto con uno sguardo ironico sulla quotidianità. Tra aneddoti, situazioni paradossali e osservazioni sulle relazioni umane, i due comici costruiscono una narrazione brillante e coinvolgente. Si prosegue domenica 19 aprile alle 18 con “Solo duo ensemble” della Compagnia Begheré, circo contemporaneo che unisce giocoleria, teatro fisico e comicità. Conclusione domenica 10 maggio alle 18 con “La Bicicletta Gialla“, spettacolo prodotto da VivaVoce, una storia poetica dedicata ai sogni dei bambini e al potere dell’immaginazione tratta dall’omonimo albo illustrato.

Biglietto di ingresso per adulti 8 euro, 6 euro per i bambini sotto i 12 anni, è richiesta la tessera annuale MUMU/Entes (5 euro). Posti limitati, prenotazione consigliata via telefono e WhatsApp al numero 371- 6520416. Tessera annuale in regalo a chi acquista il pacchetto di tre spettacoli, mentre è attiva una promozione speciale i soci VivaVoce. Per informazioni e aggiornamenti: www.spaziomumu.com.

Last modified: Marzo 16, 2026