Università svelate 2026: il 20 marzo l’Università di Pisa apre musei e palazzi alla città

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Visite guidate, ingressi gratuiti nei musei, evento su San Francesco 2026 e apertura di Palazzo Vitelli con l’instalalzione dei Bronzi di Riace per la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla CRUI

PISA – L’Università di Pisa partecipa il 20 marzo a “Università svelate 2026”, la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla CRUI in collaborazione con ANCI, con un programma di iniziative con al centro i musei dell’Ateneo, fra visite guidate e aperture gratuite.

“Università Svelate rappresenta un momento prezioso per riaffermare la centralità dell’università e rafforzare sempre più il legame tra Ateneo e società – ha detto il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi – Fin dalla sua nascita, la Giornata ha avuto l’obiettivo di aprire le università ai territori ed è un’occasione preziosa per mostrare come l’università sia motore di sviluppo, innovazione e crescita culturale ed economica, capace di coniugare tradizione e futuro”.

“Quest’anno l’obiettivo della Giornata Nazionale dell’Università è avvicinare il territorio alle ricchezze custodite dai nostri atenei – ha aggiunto il professore Marco Macchia, delegato per i Rapporti con il Territorio organizzatore dell’iniziativa a Unipi – Abbiamo quindi pensato di “svelare” il nostro Ateneo attraverso le sue ricchezze, intese come ricchezze culturali: il patrimonio museale, storico, artistico e scientifico che anima i nostri spazi e racconta la nostra identità. Lo facciamo con eventi aperti a tutti, visite guidate, momenti di incontro e un’iniziativa dedicata alle scuole, per mostrare un’università capace di abbracciare ogni ambito del sapere — dalle scienze alle discipline umanistiche e sociali — e di coniugare tradizione e innovazione, memoria storica e visione del futuro. È un patrimonio che affonda le proprie radici in oltre 680 anni di storia e che continua ad alimentare una forte spinta verso l’innovazione tecnologica: siamo l’università di Galileo Galilei e della prima pagina web italiana.

Il programma

La giornata si apre alle ore 10 al Pala Todisco di San Giuliano Terme con “Parole antiche, sfide moderne: il Cantico delle Creature nelle nostre vite“, iniziativa inserita nella rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, promossa dall’Università di Pisa attraverso l’Ufficio del Rettore e il CIDIC – Centro per l’innovazione e la Diffusione della Cultura. Nel corso dell’evento si terrà la premiazione del concorso rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Pisa. Sono stati presentati 57 progetti, con il coinvolgimento di 1217 studenti e 186 insegnanti. Interverranno il Rettore Riccardo Zucchi, S.E. Mons. Saverio Cannistrà, Luciano Tagliaferri, Filippo Bedini, Sergio Rubini e Mauro Ronzani.

Ampio spazio alle collezioni e ai musei dell’Ateneo. Per il 20 marzo sono previste visite guidate gratuite, condotte eccezionalmente dai direttori dei musei o dai curatori delle sezioni. Ecco tutti i dettagli e come prenotare: Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani” visite guidate dalle 16:00 alle 17:00, a cura di Gianluca Miniaci, per prenotare: educazione.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it; Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium visite guidate dalle ore 12:00 alle 13:00, a cura di Anna Anguissola dedicata alla mostra “Dimore Eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra”, per prenotare: info.gipsoteca@sma.unipi.it; Museo degli Strumenti per il Calcolo e Museo degli Strumenti di Fisica visite guidate dalle 16:00 alle 18:00, a cura di Giuseppe Lettieri e Massimiliano Razzano, per prenotare: info.msf@sma.unipi.it; Museo della Grafica visite guidate dalle 16:00 alle 17:00, a cura di Alessandro Tosi, per prenotare: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it; Museo Anatomico Veterinario visite guidate dalle 16:00 alle 17:00, a cura di Elisabetta Giannessi, per prenotare: info.mav@sma.unipi.it; Orto Botanico e del Museo Botanico visite guidate dalle 16:00 alle ore 18:00, a cura di Lorenzo Peruzzi, per prenotare: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it; Museo di Storia Naturale visite guidate dalle 16:30 alle 18:00, per prenotare form on line. Dopo la visita guidata sarà possibile accedere gratuitamente a tutto il museo. A Palazzo Vitelli sarà inoltre possibile vedere l’installazione “I Guerrieri di Riace a Pisa” dalle 9 alle 18; dalle 16 alle 18 sono previste visite guidate a cura della professoressa Fulvia Donati.

Gli ingressi gratuiti valgono per le Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani”, il Museo degli Strumenti per il Calcolo, il Museo degli Strumenti di Fisica, al Museo della Grafica, il Museo Anatomico Veterinario e all’Orto e Museo Botanico.

Alle ore 16, nell’Aula IV del Palazzo della Sapienza, si terrà infine la conferenza divulgativa “Tesori scientifici, arte e archeologia all’Università di Pisa: i Musei anatomici”, a cura di Valentina Giuffra e Gianfranco Natale, dedicata ai Musei di Anatomia Umana “Filippo Civinini” e di Anatomia Patologica e Paleopatologia, temporaneamente non accessibili.

Last modified: Marzo 16, 2026