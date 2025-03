Trovato dalle Guardie di Città un portafoglio con diverse centinaia di euro

Written by admin• 12:04 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Nella scorsa notte tra il 1 e il 2 Marzo le Guardie di Città in servizio di vigilanza nell’area dello Shuttle PisaMover hanno ritrovato un portafoglio con all’interno alcune centinaia di euro ma privo di documenti per risalire al legittimo proprietario.

Al fine di agevolare la persona che ha perso il portafoglio, è stato lasciato l’oggetto al capo turno della sala controllo del People Mover che ha riscontrato l’importo del contante ed ha messo l’oggetto smarrito a disposizione dell’utenza affinchè lo potesse ritirare in qualsiasi momento.

Visto che nel portafoglio non ci sono i documenti con le generalità del legittimo proprietario, non sarà possibile portandoglielo a casa, ma il proprietario si può recare al PisaMover, descrivere con precisione il proprio portafoglio ed evidenziare l’importo contenuto al suo interno, in modo da poterne rientrare in possesso.

Se nessuno ne farà richiesta sarà effettuata la prevista procedura : portare i soldi nell’ufficio oggetti smarriti del Comune di Pisa che li annoterà, indicando il luogo del ritrovamento, ed emanerà un avviso ai residenti. Anche in questo caso il proprietario deve presentarsi per dimostrare che quanto perso sia di sua proprietà.

Last modified: Marzo 2, 2025