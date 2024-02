Troppo amore: la medicalizzazione di passioni e sentimenti durante il regime fascista

Scritto da admin• 10:19 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il 14 e 15 febbraio, il dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa presenta il seminario internazionale “Too much love/ Troppo amore”. L’evento, che avrà luogo a Palazzo Boileau (Via Santa Maria, 85), esplora il come e il perché, durante il regime fascista, nei manicomi del Mezzogiorno d’Italia si siano medicalizzati e internati sentimenti, passioni ed emozioni.

Il seminario conclude il progetto “Too much love. Pathologisation of passions and emotions in southern Italy during the fascist regime (1922 – 1943)”, selezionato nel 2022 dalla fondazione tedesca Gerda Henkel.

I ricercatori indipendenti post-doc Oscar Greco, Gabriella Romano e Marica Setaro, vincitori del progetto, hanno analizzato la documentazione clinica degli ospedali psichiatrici e degli istituti di correzione del Sud Italia durante il periodo fascista.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/7740-too-much-love-pathologisation-of-passions-and-emotions-in-southern-italy-during-the-fascist-regime-1922-1943.

