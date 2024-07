Al Parco delle Concette una serata in omaggio a Bill Viola

Scritto da admin• 7:16 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

L’evento è curato dall’Associazione OndaVideo

PISA – A pochi giorni dalla scomparsa di Bill Viola, protagonista indiscusso della videoarte e dell’arte internazionale, Pisa gli rende omaggio con una serata al Parco delle Concette, martedì 30 luglio alle 21,30.

Il ciclo “Il giardino del video”, a ingresso libero, è incentrato su musica del vivo e proiezioni di opere sperimentali, poetiche e innovative, ed è curato dall’Associazione Ondavideo, attiva nella nostra città dal 1985.

Bill Viola aveva uno speciale rapporto con la Toscana, fin dai suoi vent’anni: ed era stato anche a Pisa, invitato da Salvatore Settis, allora direttore della Scuola Normale Superiore, nel maggio 2001. Quella affollatissima conferenza e la successiva serata restano memorabili e hanno fatto conoscere da vicino nella nostra città questo artista che ha incentrato la sua opera sui grandi temi dell’umana esistenza, donandoci uno sguardo profondo e toccante sui passaggi cruciali della vita.

L’omaggio, in sintonia con il tema delle serate del Giardino del Video, vede due importanti musicisti in concerto: Marco Colonna (clarinetti) e Anais Drago (violino). A seguire, un video del 1994 di Bill Viola, Déserts (28’9”) in cui le immagini dialogano con l’omonima composizione di Edgar Varèse del 1954.

In questo video si susseguono intrecci fra fenomeni visivi e fenomeni sonori, seguendo la struttura musicale di Désertsdi Varèse, innovativa composizione per fiati, percussioni e nastro magnetico. Due precursori, due visionari della musica e dell’immagine elettronica, dialogano a distanza di decenni, in un’opera radicalmente sperimentale.

