Trionfo casalingo al “5° Memorial Piero Del Papa”

Written by Redazione• 3:50 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Domenica 12 aprile è andato in scena un pomeriggio di pura adrenalina, tecnica e cuore. Il 5° Memorial Piero del Papa non ha deluso le aspettative, portando oltre 300 spettatori a gremire le tribune del PalaSport Carlesi di Pisa in un’atmosfera elettrica.

La scommessa degli organizzatori è stata vinta: un programma interamente “Made in Toscana” che ha saputo regalare spettacolo nonostante le sfide logistiche nel reperire atleti di livello. Il bilancio per i pugili di casa è da record: 5 vittorie e 3 pareggi.

La serata è partita subito forte con il giovane talento Karl Baron, appena quattordicenne, che ha mostrato una maturità impressionante conquistando la sua seconda vittoria contro un avversario fiorentino. A seguire, Daniele Cantini ha dato prova di grande solidità portando a casa un pareggio che, a dirla tutta, è apparso stretto per quanto mostrato sul ring. Chi invece non ha lasciato spazio a dubbi è stato Samuele Beconcini: una prestazione ineccepibile, dominata in lungo e in largo per

prendersi una rivincita pesantissima contro Indellicato di San Giuliano.

​

Il ritmo non è calato con Artiom Pellegrini, protagonista di un match sul filo del rasoio contro un abile avversario di Larciano; Artiom è stato lucido fino alla fine, siglando la sua terza vittoria su tre match. Prima della pausa, il pubblico ha assistito alla solida conferma di Giorgio Albergo — settima vittoria su otto per lui — e alla prova superlativa di Federica Pardini. Dopo una prima ripresa in salita, Federica ha tirato fuori una grinta incredibile, facendo contare l’avversaria nella seconda e chiudendo la terza in una vera e propria guerra ad armi pari. Il verdetto di parità ha premiato anche il valore della fiorentina Sofia Calderini, eletta miglior pugile della serata: pareggiare contro la Pardini a Pisa resta un’impresa per pochi.

A metà serata, l’emozione è uscita dal ring per farsi memoria: il figlio di Piero del Papa ha donato alla società un trofeo speciale appartenente al grande Piero, mentre abbiamo avuto l’onore di ospitare il campione Costantino Padovano, arrivato da Pescara per ricevere un quadro dallo storico speaker Aldo Raffi. A 94 anni, Aldo ha dimostrato ancora una volta che il pugilato è passione eterna.

​

Il gran finale è stato tutto per i fratelli Marocchini. Samuele ha dato spettacolo in un match di altissimo livello contro Elia Sanna, terminato in parità tra gli applausi scroscianti. Infine, Simone Marocchini ha chiuso i giochi con la tranquillità di un veterano, controllando e vincendo il suo match contro El Ghlid con una classe cristallina. Si chiude così un Memorial da record che consolida la tradizione pugilistica locale. L’organizzazione ringrazia tutti per la partecipazione

Last modified: Aprile 15, 2026