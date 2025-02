Tributo ai Dire Straits con The Dire Straits Reload: un concerto imperdibile alla Città del Teatro

Written by admin• 1:46 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sabato 22 febbraio, alle ore 21, la Città del Teatro ospita un concerto straordinario: The Dire Straits Reload, una band di musicisti eccezionali che riportano in scena l’essenza dei leggendari Dire Straits. Con un mix di energia travolgente e cura nei dettagli, la band regala al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile, attraversando i grandi successi del gruppo britannico e riportando alla luce la magia di un’epoca.

Lo spettacolo è un tributo fedele e appassionato ai Dire Straits, una delle formazioni più influenti nella storia del rock. I brani iconici come “Sultans of Swing”, con i suoi inconfondibili riff di chitarra, la romantica “Romeo and Juliet” e l’energia esplosiva di “Money for Nothing” faranno rivivere l’entusiasmo che ha conquistato generazioni di fan. Non mancheranno poi capolavori come “Brothers in Arms” e l’imponente “Telegraph Road”, che porteranno il pubblico in un crescendo di emozioni e virtuosismo musicale.

Ogni membro della band contribuisce con precisione e passione a ricreare l’inconfondibile sound della band originale. Il chitarrista e cantante Andrea Cervetto guida il gruppo con la sua tecnica impeccabile e la sensibilità musicale, evocando con maestria il tocco unico di Mark Knopfler. La sezione ritmica, con il talentuoso batterista Alex Polifrone, mantiene vivo il groove potente e avvolgente che ha reso iconici i brani dei Dire Straits.

The Dire Straits Reload non è solo un tributo, ma una vera e propria celebrazione del rock. Uno spettacolo imperdibile, capace di far rivivere emozioni e ricordi ad ogni nota, ideale per gli appassionati della band e per chiunque voglia riscoprire una delle pietre miliari della musica mondiale.

Sala Franca Rame e Dario Fo

BIGLIETTI

Platea + I Tribuna: 33€

II Tribuna + Gallerie: 29€

La biglietteria aprirà alle 20:00 il giorno del concerto.

Prevendita in teatro e su Ticketone.

Info: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

