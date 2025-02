Il Mercatino da Forte dei Marmi arriva a Ponsacco: una giornata di eleganza e tradizione

Written by admin• 1:46 pm• Eventi/Spettacolo, Ponsacco

PONSACCO – Dopo aver incantato le principali città e località turistiche d’Italia, il meglio dei Consorzi versiliesi arriva finalmente a Ponsacco con Il Mercatino da Forte dei Marmi.

Grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione di Casartigiani, domenica 2 marzo, Piazza della Repubblica e il centro storico di Ponsacco ospiteranno questo evento imperdibile, che porterà i rinomati banchi del Forte con il top della manifattura e dell’home design made in Italy.

Dalle 8.00 alle 19.00, i tanti appassionati del Versilia Style potranno approfittare dei celebri “Saldi del Forte”, con articoli originali e di alta qualità a prezzi competitivi. Il mercatino offre una perfetta combinazione di tradizione artigianale, innovazione e creatività, con pezzi unici e artigianali che si sono saputi adattare alle nuove tendenze del mercato.

Non mancheranno la maglieria in pregiato cashmere, capi senza tempo caratterizzati da morbidezza ed eleganza, insieme a proposte glamour di abbigliamento uomo e donna, calzature, pelletteria e borse di eccelsa fattura artigianale. Spazio anche alla biancheria impreziosita da pizzi e ricami tradizionali fiorentini.

Un’occasione da non perdere per trascorrere una giornata speciale, esclusiva e all’insegna della qualità! Domenica 2 marzo, vi aspettiamo a Ponsacco per Il Mercatino da Forte dei Marmi: più originali di noi… c’è davvero nessuno!

