Tredici mezzi e venti persone partite con aiuti per l’Emilia Romagna

Scritto da admin• 8:57 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Sono partiti all’alba da Ospedaletto (Pisa) direzione Emilia Romagna, tredici mezzi con mangimi e materiale per alimentazione animale ed una ventina di persone, che hanno deciso di dare una mano alla popolazione colpita nei giorni scorsi dall’alluvione.

Da un’idea del Ristorante La Strambata sul Viale Emilia, che ha raccolto tramite i clienti 1800 euro, si sono uniti la Ditta Forti, le Officine Eurotruck, la ditta Grandi Sollevamenti, la Soccorso stradale Antoni e Noleggi Cgte Caterpilar.

Tutti insieme per un aiuto concreto. Da Pisa sono partite anche un bilico con parecchie rotoballe, carrette e pale per continuare il lavoro dopo l’alluvione. Un plauso a queste persone che sono riuscite a riunire le forze per dare una mano in un momento di piena emergenza.

Last modified: Maggio 27, 2023