Cinque imprese centenarie premiate come “Imprese Storiche” della Toscana Nord-Ovest

PISA – Nella sede di Pisa della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, sono stati consegnati gli attestati di “Impresa Storica” a cinque aziende ultracentenarie di Viareggio, Pietrasanta e Cascina. A festeggiare il riconoscimento sono tre stabilimenti balneari — Bagno Martinelli, Bagno Coluccini e Bagno Battelli — l’officina specializzata Paolino Bacci S.r.l. e l’Albergo Battelli di Pietrasanta.

A premiare le imprese sono stati il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore alle attività produttive di Viareggio Alessandro Meciani.

«Queste imprese rappresentano un patrimonio di valori e competenze che ha attraversato un secolo di storia – ha dichiarato Tamburini – dimostrando come si possa innovare senza perdere le proprie radici. La crescita economica nasce dalla forza delle nostre comunità».

Nella Toscana Nord-Ovest sono 93 le imprese storiche registrate: 58 a Lucca, 13 a Massa Carrara e 22 a Pisa.

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche, promosso da Unioncamere, raccoglie oggi oltre 2.600 aziende italiane attive da almeno 100 anni nello stesso settore.

I profili completi delle imprese premiate sono disponibili sul sito di Unioncamere.

