“Trash to Beauty”: la trasformazione artistica dei rifiuti a Peccioli

PECCIOLI – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Marco Simiani (PD).

“In Toscana, anche i rifiuti diventano opere d’arte. Ho avuto il privilegio di visitare la mostra ‘Trash to Beauty’ presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, dedicata al progetto di Peccioli: un esempio straordinario di trasformazione di una discarica in un motore di cambiamento sociale, economico, ecologico, politico e culturale”. Così si esprime Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente, riguardo all’iniziativa del Comune in provincia di Pisa, che sta ottenendo grande successo in Italia e negli Stati Uniti. Prosegue il comunicato “La mostra narra il percorso intrapreso da Peccioli, dove si dà priorità alla qualità della vita, all’ambiente, alla cultura e allo sviluppo economico. Questo progetto straordinario conferma la capacità della Toscana di coniugare tradizione e innovazione, tecnologia e arte, e di estrarre la bellezza da ogni cosa. La proposta socioeconomica della nostra regione è più vibrante che mai, e dimostra ancora una volta la capacità di proporre modelli esemplari e replicabili di città, paesaggio e di armonia tra lavoro, ambiente e crescita. Desidero ringraziare il direttore dell’Istituto, Fabio Finotti, e l’On. Christian Di Sanzo per aver reso possibile questa stimolante opportunità“, conclude Simiani.

