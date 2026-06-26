Imprevista interruzione idrica nel comune di San Miniato

Written by Redazione• 3:10 pm• San Miniato, Attualità

SAN MINIATO – Acque comunica che, a causa di una rottura sulla rete idrica provocata da terzi – nello specifico da un automezzo agricolo in manovra – nel comune di San Miniato, venerdì 26 giugno sono in corse mancanze d’acqua a San Miniato Basso, La Scala e Roffia.

I tecnici di Acque sono già sul posto e stanno effettuando le manovre sulla rete al fine di consentire le riparazioni del guasto e al contempo ripristinare l’erogazione idrica che, secondo le previsioni, avverrà gradualmente sino al completo ritorno ai livelli di normale servizio per tutte le utenze entro le 17:30.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Giugno 26, 2026