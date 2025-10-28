Trasferta vietata ai tifosi della Lazio: stop per la sfida di Pisa

Written by admin• 7:13 pm• Pisa SC

PISA – La trasferta di Pisa sarà off-limits per i tifosi della Lazio. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti deciso di vietare la presenza dei sostenitori biancocelesti in occasione del posticipo della nona giornata di campionato, in programma giovedì 30 novembre.

La misura è stata ufficializzata al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in prefettura. La decisione è arrivata a meno di 48 ore dal fischio d’inizio, quando il settore ospiti dello stadio era già andato completamente esaurito.

Saranno rimborsati i circa 1.100 tifosi laziali che avevano acquistato i biglietti per assistere dal vivo alla gara della Cetilar Arena. Il divieto nasce da motivi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, per evitare possibili tensioni in una sfida considerata a rischio.

