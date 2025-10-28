Written by Ottobre 28, 2025 7:13 pm Pisa SC

Trasferta vietata ai tifosi della Lazio: stop per la sfida di Pisa

HomePisa SCTrasferta vietata ai tifosi della Lazio: stop per la sfida di Pisa

PISA – La trasferta di Pisa sarà off-limits per i tifosi della Lazio. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti deciso di vietare la presenza dei sostenitori biancocelesti in occasione del posticipo della nona giornata di campionato, in programma giovedì 30 novembre.

La misura è stata ufficializzata al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in prefettura. La decisione è arrivata a meno di 48 ore dal fischio d’inizio, quando il settore ospiti dello stadio era già andato completamente esaurito.

Saranno rimborsati i circa 1.100 tifosi laziali che avevano acquistato i biglietti per assistere dal vivo alla gara della Cetilar Arena. Il divieto nasce da motivi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, per evitare possibili tensioni in una sfida considerata a rischio.

Last modified: Ottobre 28, 2025
Previous Story
Pisa – Lazio: i precedenti all’Arena Garibaldi

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti