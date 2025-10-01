Trapani (PD): “Pisa abbandonata al degrado, il sindaco Conti prenda atto del fallimento”

Written by admin• 10:11 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Trapani, Capogruppo PD Pisa, Capolista PD Provincia di Pisa.

Una maxi rissa nel cuore della città, a notte fonda, con trenta persone coinvolte: l’ennesimo episodio di violenza che conferma come Pisa sia ormai abbandonata a se stessa. Le promesse elettorali del sindaco Michele Conti si sono rivelate un inganno: nessuna delle questioni legate alla sicurezza è stata affrontata con serietà e i cittadini continuano a vivere nell’incertezza.

“La rissa di sabato notte – sottolineano dal centrosinistra – è l’ennesima dimostrazione del fallimento delle politiche della destra a tutti i livelli. Lo vediamo a Pisa come in altri comuni della provincia. Conti deve avere il coraggio di ammettere i suoi errori, chiedere scusa ai cittadini e ai commercianti e fare un passo indietro. Pisa è ormai invivibile: risse continue, degrado diffuso, problemi ignorati, proprio quelli su cui la destra aveva costruito le sue promesse più di sette anni fa.”

Una città lasciata sola, quartiere dopo quartiere, mentre attività commerciali e famiglie si trovano a gestire un clima insostenibile. “È vergognoso che a pagare siano sempre i cittadini – proseguono – Pisa non merita questo. Serve un segnale forte, serve dire basta a questa giunta.”

E arriva anche una stoccata politica: “Prendiamo atto che perfino Ziello oggi critica Conti. Troppo tardi, certo, ma siamo sicuri che presto anche lui chiederà le dimissioni del sindaco. Il centrosinistra, invece, è già al lavoro: il nostro impegno parte da Pisa, per restituire alla città e alla provincia una vera centralità. Vincere in Toscana significa cambiare Pisa e dare forza a un progetto di rinnovamento che superi le promesse mancate della destra e costruisca comunità più vivibili, sicure e sostenibili.”

