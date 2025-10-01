Written by Ottobre 1, 2025 10:21 am Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Pisa, modifiche agli orari dei bus scolastici: Autolinee Toscane interviene dopo i disagi

PISAAutolinee Toscane ha annunciato modifiche ai servizi bus in Provincia di Pisa a partire da lunedì 6 ottobre 2025, per rispondere meglio alle esigenze di mobilità degli studenti.

Nei primi giorni di scuola sono stati registrati ritardi sulle linee 140 e 142 da Vicopisano e Buti, soprattutto a causa del traffico sulla SS439 in ingresso a Pontedera. Su sollecitazione della Provincia e dei Comuni di Buti, Calcinaia e Vicopisano, l’azienda ha deciso di anticipare alcune corse per garantire maggiore puntualità.

Le principali variazioni riguardano:

  • Linea 140: anticipo della corsa da Caprona (6:55 → 6:40) e da Vicopisano (7:14 → 7:07).
  • Linea 142: anticipo delle partenze da Pontedera (6:30 → 6:20) e da Buti (7:03 → 6:53).
  • Linea 220: anticipo da Pontedera (13:10 → 13:05) per favorire le coincidenze con la linea 1 urbana.
  • Linea 10: modifica percorso della corsa delle 7:03 da Tirrenia (non transita da La Vettola).
  • Linea 13: anticipo corsa da Pisa Stazione (7:45 → 7:40).

L’azienda invita gli utenti a consultare il sito e i canali ufficiali per tutti gli aggiornamenti.

