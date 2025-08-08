Trapani (Pd): “La ricandidatura di Giani è un ottima notizia per il nostro territorio”

Written by admin• 1:17 pm• Pisa, Politica

PISA – “La ricandidatura di Eugenio Giani alla guida della Regione Toscana è un’ottima notizia per il nostro territorio e per la provincia di Pisa. In questi anni, il presidente Giani è stato un punto di riferimento importantissimo per le politiche regionali“, afferma Matteo Trapani, Capogruppo PD in Consiglio comunale a Pisa.

“La Regione ha saputo valorizzare e investire concretamente nel servizio sanitario, nelle infrastrutture, nelle città, nei nostri borghi, nel sociale e nella scuola, nonostante un immobilismo del governo nazionale e il silenzio degli amministratori locali della destra e del loro probabile candidato della destra Tomasi. Guardando al futuro, sarà fondamentale continuare a rafforzare il lavoro sulla nostra provincia e sull’intera area costiera, con uno sguardo che unisca visione, progetti e rinnovamento”.

