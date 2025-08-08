Studiare a Pisa è internazionale!

Written by admin• 1:20 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Tante opportunità di studio all’estero grazie a una varietà di accordi, programmi e convenzioni con paesi europei ed extra-europei

PISA – L’Università di Pisa offre molte opportunità di studio all’estero, grazie a una varietà di accordi, programmi e convenzioni che mettono l’Ateneo in collegamento diretto con paesi europei ed extra-europei.

Oltre all’ormai consolidato Programma Erasmus , l’Ateneo pisano ha attivato più di 30 double degree e joint degree, corsi di studio che consentono di frequentare lezioni in parte a Pisa e in parte all’estero e conseguire una doppia laurea o un titolo congiunto rilasciati da Unipi e da un ateneo europeo o extra-europeo (con anche università della Cina, del Giappone, degli USA ecc).

Studiare all’Università di Pisa vuol dire inoltre studiare in un ateneo che fa parte di una Alleanza Universitaria Europea: Unipi è infatti uno dei 9 partner di Circle U. con Aarhus University, Humboldt-Universität zu Berlin, King’s College London, Université Paris Cité, Università di Belgrado, Università di Louvain, Università di Oslo e Universität Wien, che si sono unite per sviluppare insieme iniziative di eccellenza sul piano della formazione, della ricerca e dell’innovazione. Nell’ambito di Circle U. sono già attive alcune Summer School , finanziamenti di iniziative proposte da studenti e sono in arrivo corsi di studio congiunti.

L’Università di Pisa ha poi accordi speciali con atenei della Cina , tra cui il prestigiosissimo Beijing Institute of Technology, all’avanguardia in particolare su ingegneria, scienze e tecnologia. D’intesa con la Fondazione ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America Foundation) offre poi borse di studio e ricerca in Nord America.

L’Ateneo prosegue inoltre la propria attività all’interno del branch a Tashkent, in Uzbekistan. Ogni anno, circa 50 studenti si immatricolano per seguire il corso di laurea triennale in Geologia, in collaborazione con la University of Geological Sciences e il progetto nel suo genere è il primo in Italia. Ulteriori sviluppi didattici sono in via di definizione, con la progettazione di ulteriori curricula, di un corso di laurea magistrale e di un master.

Last modified: Agosto 8, 2025