“Tramontana e il suo Borgo”, sabato 30 maggio il Gioco del Ponte anima il centro di Pisa

Written by Redazione• 1:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Sarà un pomeriggio tra tradizione, spettacoli, visite guidate e momenti conviviali quello in programma sabato 30 maggio con “Tramontana e il suo Borgo”, la giornata promossa dal Comando Boreale del Gioco del Ponte e organizzata dall’Associazione Gallo di Borea APS ETS con il patrocinio del Comune di Pisa, in collaborazione con Confesercenti Pisa e Monte Pisano e il Centro Commerciale Naturale Vicoli e Vetrine.

L’iniziativa, diventata ormai uno degli appuntamenti simbolo delle attività civili della Parte di Tramontana, punta a valorizzare il Gioco del Ponte nel cuore del centro storico alla vigilia del Giugno Pisano, coinvolgendo cittadini, commercianti e visitatori.

Il programma prenderà il via alle ore 15 con una visita guidata al Bastione del Parlascio organizzata dal Comando Boreale, alla scoperta di uno degli scorci più suggestivi delle mura cittadine.

Dalle 17 Largo Ciro Menotti, Borgo Largo e Borgo Stretto si animeranno con gli stand delle Magistrature di Tramontana e del Comando, laboratori per bambini e materiale divulgativo dedicato al Gioco del Ponte. Presenti anche i Balestrieri di Porta San Marco, la Compagnia dei Balestrieri di Pisa e gli stand informativi di PisaIs.

Per l’occasione le attività commerciali aderenti all’iniziativa allestiranno le proprie vetrine a tema Gioco del Ponte per tutto il periodo del Giugno Pisano, partecipando anche a un contest fotografico promosso sui social dal Comando di Tramontana.

Ad accompagnare la festa ci saranno inoltre le esibizioni degli Alfieri e Musici di Porta Pisana e le dimostrazioni di sbandieratori, tamburini e trombettieri della Parte, impegnati nella preparazione del tradizionale Corteo Storico dell’ultimo sabato di giugno.

Non mancheranno i momenti conviviali. Dalle ore 18 allo Skyline American Bar di Largo Ciro Menotti sarà possibile partecipare a un aperitivo in musica con spritz a 5 euro. Nel corso della serata si terranno anche le premiazioni dei commercianti che hanno aderito all’iniziativa e la presentazione dei Capitani e degli Ufficiali dei Corpi Armati della Parte.

La giornata si concluderà con apericena e intrattenimento musicale sempre in Largo Ciro Menotti. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Last modified: Maggio 28, 2026