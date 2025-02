Traffico a Ghezzano, Fabbrini: “Completare via Berchet per migliorare la viabilità”

Written by admin• 8:59 am• Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini, Consigliere comunale di San Giuliano Terme (FdI).

“Il traffico nelle ore di punta a Ghezzano, in particolare nella zona della rotonda del CNR, sta diventando un problema sempre più urgente.” Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme e membro di Fratelli d’Italia, chiede di risolvere la situazione al più presto, con il completamento del tratto sterrato di via G. Berchet. “Si tratta di circa 150 metri di strada che, se pavimentati, consentirebbero di collegare direttamente via G. Berchet alla rotonda dei Praticelli, creando una valida alternativa e alleggerendo il traffico sulla Strada Provinciale Vicarese“, afferma Fabbrini. “Questo intervento rappresenterebbe un vantaggio per tutta la comunità di Ghezzano.” Il consigliere evidenzia come il tracciato del tratto di strada sia già stato definito, ma necessiti solo di un ulteriore sforzo per completare la pavimentazione e renderlo idoneo al passaggio dei veicoli. Fabbrini ha anche annunciato di aver presentato un’interrogazione in consiglio comunale: “Ritengo che il completamento di via Berchet sarebbe un importante passo in avanti per migliorare la qualità della vita dei residenti e facilitare il traffico, che soprattutto nelle ore di punta, diventa particolarmente problematico. Si pensi solo ai disagi causati dal traffico delle scuole o dalle persone che si dirigono al lavoro“, conclude Fabbrini, sottolineando che il 27 febbraio porrà ufficialmente la questione all’amministrazione comunale per capire se sono previsti interventi per completare il tratto di strada.

Febbraio 20, 2025