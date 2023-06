Toto allenatore: Aquilani e De Rossi favoriti? Molti giocatori in odore di uscita

Scritto da admin• 6:52 am• Pisa SC

PISA – Nei giorni scorsi l’incontro con Daniele De Rossi, altro grande favorito per la panchina nerazzurra che si gioca la panchina con l’ex compagno Alberto Aquilani.

di Francesco Michelotti



L’avvicendamento alla direzione sportiva e l’imminente nuovo corso in panchina, anche la squadra subirà una vera rivoluzione.

Tanti infatti saranno i giocatori che, per diversi motivi, potrebbero lasciare Pisa. Alcuni sotto espressa richiesta sembra abbiano chiesto di cambiare aria mentre altri potrebbero non far parte del progetto, perché hanno mercato e la società potrebbe considerare come terminato il loro percorso sotto la Torre Pendente.

Pietro Beruatto e Idrissa Touré su tutti. Entrambi infatti potrebbero lasciare Pisa. Sul terzino sinistro ci sarebbe l’Empoli anche se la notizia è stata smentita. La società potrebbe infatti puntare ad una doppia plusvalenza e ricostruire da un lato la fascia sinistra, dall’altra ripensare il centrocampo.



La questione del portiere resta invece un grande punto interrogativo. Negli scorsi mesi Nicolas ha rinnovato il proprio contratto, ma anche lui voci lo danno in uscita. Tutto da chiarire in questo senso, a maggior ragione, fosse confermata la notizia che vuole la società nerazzurra interessata al portiere Leali.



Anche in difesa potrebbero esserci rivoluzioni. Altri due giocatori infatti potrebbero lasciare Pisa: Hjortur Hermannsson e Federico Barba. Il primo potrebbe avere mercato anche internazionale, mentre il secondo potrebbe far gola ad altre società del campionato cadetto. I tempi sembrano essere maturi anche per la partenza di Marius Marin, giudicata come una plusvalenza sicura per la società nerazzurra. Già da un paio di stagioni il Pisa è stato vicino a cederlo, ma adesso, dopo che l’asse rumeno ha deluso con Morutan e Rus, le strade potrebbero separarsi. Tra i giocatori che potrebbero lasciare anche Giuseppe Mastinu, lo scorso anno relegato a rincalzo nella rosa. Potrebbe inoltre salutare Giuseppe Sibilli, che già avrebbe lasciato Pisa a gennaio. Il giocatore non farebbe più parte dei piani del Pisa per la prossima stagione e la società sta pensando alla cessione.

