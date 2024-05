Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: Pisa apre le sue porte al patrimonio culturale italiano

Scritto da admin• 8:35 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il più grande museo diffuso d’Italia, le Dimore Storiche, riapre le sue porte con la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane il 26 maggio. Quest’anno, 106 dimore in Toscana si uniranno all’evento, di cui 6 nelle Terre di Pisa. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente.

A Pisa, sarà possibile visitare gratuitamente la collezione permanente di Palazzo Blu nel centro storico, mentre i proprietari racconteranno la storia della dimora e del giardino nel giardino Garzella. In altre località come Terricciola, sarà possibile visitare l’Abbazia di Badia di Morrona e la Villa Gherardi del Testa. Nel Giardino Sonoro di Ghizzano, si potranno ammirare le installazioni interattive dedicate a Le Metamorfosi di Ovidio.

La giornata, realizzata in collaborazione con diverse associazioni e istituzioni, è un’opportunità per riscoprire il patrimonio nascosto del nostro paese e per sensibilizzare sulla sua importanza sociale ed economica. Le dimore storiche non solo rappresentano un tesoro artistico e culturale spesso trascurato, ma sono anche fondamentali per le economie locali, specialmente nei piccoli comuni.

Gli ingressi ad alcune dimore sono limitati e richiedono prenotazione. L’elenco completo delle dimore e le modalità di accesso sono disponibili sul sito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Last modified: Maggio 18, 2024