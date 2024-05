La Primavera cerca la semifinale sul campo del Venezia

Scritto da admin• 9:08 am• Pisa SC

PISA – E’ tempo di Playoff per la Primavera del Pisa Sporting Club che dopo aver chiuso la stagione regolare al quarto posto in classifica inizierà la propria avventura negli spareggi promozione.

La squadra di mister Innocenti affronterà il Venezia in campo avverso in un match senza appello; in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari si andrà avanti infatti con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore per decidere chi tra nerazzurri e arancioneroverdi approderà in semifinale. La sfida Venezia-Pisa è in programma sabato (ore 15.00) al Centro Sportivo “Taliercio” di Mestre.

Oltre alla squadra Primavera, nel prossimo weekend, scenderanno in campo anche le Juniores Femminili impegnate sempre sabato in casa del Worange Pistoia (Centro Sportivo Valdibure, ore 17.30)

Last modified: Maggio 18, 2024