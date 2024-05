Ha preso il via sul Viale delle Piagge la Festa di Sant’Ubaldo

Scritto da admin• 8:04 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Taglio del nastro venerdì 17 maggio: ecco il programma del week-end sulle Piagge

PISA – Un appuntamento oramai divenuto tradizionale nel Calendario delle Manifestazioni cittadine, visto che è giunto alla sua 45esima edizione, la Festa di Sant’Ubaldo è stata inaugurata sul viale delle Piagge nel pomeriggio di venerdì 17 maggio 2024, alla presenza del Vice Sindaco Raffaele Latrofa, unitamente ai Consiglieri Comunali Rachele Compare, Maurizio Nerini e Lorenzo Vouk,nonché del Parroco di San Michele degli Scalzi Don Lorenzo Bianchi e di Antonio Schena, Presidente del Comitato Le Piagge.

di Giovanni Manenti

Un evento che coniuga in sé l’aspetto sacro al profano, in quanto vede svolgersi la Fiera di Sant’Ubaldo sino a domenica 19 lungo gran parte del viale delle Piagge con stand espositivi, unitamente ad eventi collaterali di tipo culturale, sportivo e musicale, oltre a funzioni religiose tra cui spiccano le due Sante Messe alle ore 9.00 e 11.15 di Domenica 19, officiate da Don Lorenzo Bianchi e tradizionale unzione per intercessione del Santo che sarà impartita anche alle ore 16,30 e 17,30 dopo una breve preghiera, mentre le celebrazioni del Santo proseguiranno anche nel corso della successiva settimana per poi concludersi venerdì 31 maggio presso la Chiesa di SS. Jacopo e Filippo con la processione in onore della Madonna delle Grazie con la partecipazione dell‘unità pastorale San Michele – Sacra Famiglia – San Biagio.

Ovviamente soddisfatto il Presidente del Comitato le Piagge Antonio Schena, che ha tenuto a sottolineare: “Un inizio beneaugurante di un evento che fa parte degli appuntamenti tradizionali della Primavera pisana, in merito al quale mi preme ricordare che, mentre la Fiera sul viale delle Piagge si conclude domenica prossima, la Festa in onore di Sant’Ubaldo andrà avanti sino a fine mese con eventi culturali, ricreativi e sportivi. Questo quale testimonianza“, conclude il Presidente del Comitato Le Piagge, “del fatto che questa Festa è oramai vissuta dalla Comunità del Territorio, principalmente a livello ecclesiale, ma assieme al quale si integra l’aspetto laico nella devozione al Santo, ed il cui tema scelto per questa edizione del 2024 è stato riservato alla Famiglia, intesa come punto centrale di una Società coesa, e per la cui integrità viene chiesta l’intercessione del Santo“.

Chiamato direttamente in causa sul valore religioso della Festa, il Parroco di San Michele degli Scalzi Don Lorenzo Bianchi ha ricordato: “Sant’Ubaldo rappresenta oramai una delle Feste più importanti nel mese di Maggio per la nostra città, ed, in particolare, consente di celebrare la figura di questo Santo vissuto a Gubbio ed al quale come Comunità siamo legati in quanto ogni anno, in questa specifica ricorrenza, viene benedetto un olio con il quale viene unta la fronte delle persone come protezione contro il male e gli attacchi del maligno sulla mente ed il corpo“.

Sotto il profilo viceversa organizzativo, la parola passa a Giancarlo Scoppitto, titolare della Società “AlterEgo sas”, il quale tiene a precisare: “La manifestazione sia cresciuta nel corso degli anni, attraversando una fase indubbiamente positiva, come conferma il fatto che per la corrente edizione si sia superata la quota di oltre 100 espositori, tant’è che ne abbiamo prolungato il percorso per l’allestimento dei singoli stand sino a davanti il Centro SMS, la cui maggioranza è costituita dalla enogastronomia tipica non solo del Territorio locale, ma dell’intero panorama nazionale, essendo presenti produttori provenienti dalla Sicilia, Calabria ed Umbria sino alla Val d’Aosta, mentre sotto l’aspetto delle esposizioni floreali il settore ha risentito quest’anno di un leggero rallentamento essendo stato penalizzato dalle condizioni climatiche”.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI dal 18 e 19 maggio

SABATO 18

Ore 06.00 – “SMS Maratona Di Sant’ubaldo 2024” organizzata da Maratona Cus Pisa – Arrivo al Centro SMS

Ore 17.00 – Centro SMS “Io canto e suono, tu sonetto!” Spettacolo di musica e vernacolo con Leonardo Ferri (Crocchio Goliardi Spensierati) e il gruppo musicale “Cielo Blues”.

Ore 19.00 – Centro SMS incontro sul tema: “Famiglia e dignità nella comunita’ responsabile” Partecipano: Don Simone Barbieri – Vice Rettore del Seminario Pisa Livorno – Assessore Pari Opportunità Comune di Pisa. Coordina Stefano Mecenate.

Ore 20.30 – Centro SMS cena conviviale di Sant’Ubaldo: Degustazione dei Sapori Toscani. Info e prenotazioni Maria Grazia 3388325468 – Giorgio 3292807493 – Antonio 3408175152

DOMENICA 19

Dalle ore 10.00 alle 18.00 – Parco di Mau CSI in Tour. “A ciascuno il suo Sport” III^ edizione per la promozione sportiva dei giovani. Giochi e socializzazione.

Dalle ore 15.00 alle 19.00 – Caserma dei Vigili del Fuoco (lato V.le delle Piagge) “POMPIEROPOLI” – I pompieri incontrano i Bambini e le loro famiglie Simulazioni attraverso i giochi dell’attività svolte dai Vigili del Fuoco.

Ore 15.00 – Scalo del Tondo (Bar Lilli – Piagge) XXXVI edizione del Palio Remiero di Sant’Ubaldo “Memorial Mario CINI-Doga”. Con la partecipazione del Gruppo Donatori di Sangue “Erika Cuciniello”. La Premiazione finale avrà luogo alle ore 17.00.

Ore 19.30 – Centro SMS Shelley e Byron a Pisa: Quattro chiacchiere su di loro dalla “Bottega si Legga”.

DOMENICA 19 – Ore 9.00 e 11.15 Celebrazione Sante Messe officiate da Don Lorenzo Bianchi e tradizionale unzione per intercessione del Santo che sarà impartita anche alle ore 16,30 e 17,30 dopo una breve preghiera.

Ore 18.30 Santa Messa solenne officiata da Mons. Piero Dini, Parroco del Duomo di Pontedera. Benedizione delle Bandiere della Magistratura di San Michele.

ALTRI EVENTI NEL MESE DI MAGGIO

MERCOLEDÌ 22

Ore 18.30 – Chiesa di San Biagio – Oratorio “La cultura del dono e le nuove frontiere della medicina a Pisa” Con il dottor Piero Vincenzo Lippolis, direttore Dipartimento Chirurgia Ospedale Cisanello Saluta Don Tiziano Mannucci, Parroco di San Biagio Presenta Diego Iadarola, Presidente Gruppo Donatori di Sangue “E Cuciniello”. A seguire apericena presso l’Oratorio di San Biagio.

VENERDÌ 24

Ore 18 – Per la Settimana del Creato il Movimento “Laudato Si” presenta: “Alla scoperta delle sorelle erbacce”. Camminata ecologica sull’Arno con partenza da piazza San Michele degli Scalzi ed arrivo all’Oratorio di San Biagio. A seguire: degustazione prodotti raccolti nell’Oratorio di San Biagio. Accompagnamento musicale di Cristian Lugnani.

SABATO 25

Ore 18.00 – Chiostro Centro SMS “Ti Presento Un Esordiente”. Aperilibro con il gusto dei vini pisani Emanuele Rinaldi – Vita di un commissario di polizia fedele e anomalo servitore della Patria – di Aldo Del Gratta (dreamBOOK edizioni). Introduzione: Assessore alla Cultura Comune di Pisa. Presenta: Stefano Mecenate.

Degustazione dei vini offerti della delegazione pisana Ais presieduta dal Dott. Alessandro Balducci e Presentazione del Corso Sommelier AIS Pisa 2024.

Prodotti tipici offerti da Lo Scalco Enomacelleria – San Miniato (Pisa).

VENERDÌ 31

Ore 21.15 – Chiesa di SS. Jacopo e Filippo Processione in onore della Madonna delle Grazie con la partecipazione dell‘unità pastorale San Michele – Sacra Famiglia – San Biagio

