Pieroni: “Marah morta per le condizioni a Gaza, non per leucemia. Israele chieda scusa”

11:23 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Pieroni, consigliere regionale PD.

“Il referto medico parla chiaro: Marah Salah Mahmoud Zuhri non è morta di leucemia, come vergognosamente sostenuto dall’agenzia governativa israeliana Cogat, ma per cachessia, insufficienza respiratoria acuta e arresto cardiaco” — dichiara il consigliere regionale PD Andrea Pieroni.

“Le condizioni di vita disumane imposte alla popolazione di Gaza hanno condotto Marah alla morte, così come migliaia di altri civili, tra bambini, donne e uomini — prosegue Pieroni. — Il referto restituisce dignità alla giovane e riconosce la professionalità dei medici pisani, che non meritavano di vedere messo in dubbio il loro operato. Mi auguro che arrivino scuse ufficiali da parte di Israele per un’operazione di propaganda tanto irrispettosa quanto inaccettabile”.

Agosto 22, 2025