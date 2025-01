Torna “Serie B Social Club” in diretta Facebook su Pisanews per la prima puntata del 2025

Written by admin• 10:30 am• Pisa SC

PISA – Il 2024 della Serie B si è concluso con il turno dello scorso 29 dicembre, il primo del girone di ritorno che ha dato il via alla seconda metà del campionato.

Tre partite in otto giorni per le squadre di B, che hanno concluso l’anno solare meritando qualche giorno di riposo in questo inizio di 2025, dove la prima giornata si giocherà tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio. Tre partite che hanno ridisegnato la classifica, con un Pisa straordinario capace di battere il Sassuolo con una grande prova di forza e in grado poi di ripetersi battendo anche una Samp che non riesce ad uscire dalla crisi e ora rischia davvero i playout.

Splendido anche il trittico della Carrarese, a sorpresa ad oggi addirittura qualificata ai playoff da ottava in classifica (pari merito con sesta e settima). La squadra di Calabro batte il Cosenza e il Cesena del capocannoniere Shpendi, pareggiando nel giorno di Santo Stefano contro la Samp. Ora il quartultimo posto è lontano sette punti, mica male. Un finale di anno in calando invece per lo Spezia di Luca D’Angelo, saldamente al terzo posto in classifica ma con un gap aumentato ad otto punti dal Sassuolo e a cinque dal Pisa secondo. Le Aquile vincono una sfida delicatissima a Catanzaro, ma poi non riescono a battere il Mantova in casa e si schiantano a Bari, con la seconda sconfitta stagionale che chiude in maniera amara il 2024. Questi e tanti altri i temi della puntata numero 19 di Serie B Social Club, pronto a tornare in onda questa sera, giovedì 2 gennaio, per la prima del 2025. Nel giorno dell’inizio del calciomercato, si discuteranno anche i possibili movimenti delle quattro squadre, pronte a dare vita ad un entusiasmante seconda parte di stagione.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi può comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!

