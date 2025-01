E’ morto Aldo Agroppi: portò il Pisa in serie A nella stagione 81/82

Written by admin• 10:05 am• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – È scomparso Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore, all’età di 80 anni. Il decesso è avvenuto nella mattina di giovedì 2 gennaio presso l’ospedale di Piombino, la sua città natale, dove era stato ricoverato da alcuni giorni. Agroppi era nato il 14 aprile del 1944.

di Antonio Tognoli

DA CALCIATORE. Da giocatore, Agroppi è rimasto impresso nella memoria degli appassionati per le oltre 200 presenze con la maglia del Torino, squadra con cui fece il suo esordio in Serie A il 15 ottobre 1967. Non ha mai nascosto l’affetto per il Torino, dichiarando più volte: “La mia vita in maglia granata è stata meravigliosa e non ho rimpianti per non aver giocato in grandi club”.

DA ALLENATORE. La carriera di Agroppi come allenatore è stata altrettanto significativa. Tra i suoi successi più importanti, si ricordano la promozione in Serie A con il Pisa di Romeo Anconetani nella stagione 1981/82, e le esperienze su panchine prestigiose come quella della Fiorentina in Serie A, del Perugia, del Padova e del Como. Dopo aver lasciato il mondo delle panchine, si è fatto apprezzare come commentatore sportivo, soprattutto su Rai e Radio Sportiva, dove ha sempre portato il suo punto di vista incisivo e fuori dagli schemi, lasciando un segno indelebile nel panorama sportivo.

IL CORDOGLIO DEL PISA SC. Il Pisa Sporting Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Aldo Agroppi, ex calciatore, tecnico e personaggio conosciutissimo e apprezzato del Mondo del Calcio. Da Allenatore fu protagonista di una stagione indimenticabile sulla panchina del Pisa Sporting Club culminata, nel giugno 1982, con la con Promozione in Serie A. La Società è vicina in questo doloroso momento alla famiglia e agli amici di Aldo Agroppi cui rivolge le più sentite condoglianze.

Last modified: Gennaio 2, 2025