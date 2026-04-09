Torna la Green Fondo Paolo Bettini: il 12 aprile ciclismo e territorio in Alta Val di Cecina

PISA – Tutto pronto per il ritorno della Green Fondo Paolo Bettini, in programma domenica 12 aprile 2026 tra i comuni di Pomarance e Castelnuovo di Val di Cecina. Uno degli eventi più attesi della primavera sportiva che, da oltre vent’anni, unisce ciclismo, paesaggio e promozione del territorio.
Nel suggestivo scenario dell’Alta Val di Cecina, tra soffioni geotermici, lagoni e fumarole, la manifestazione si conferma molto più di una semplice gara: un’esperienza capace di raccontare l’identità di un territorio unico, vissuta non solo dagli appassionati ma anche da famiglie e curiosi.
Protagonista e simbolo dell’evento resta Paolo Bettini, la cui presenza rappresenta un forte legame con i valori dello sport e con questa parte di Toscana.
Un pacco gara tra sport e cultura
Tra le novità dell’edizione 2026 spicca un pacco gara esclusivo, realizzato in collaborazione con VeloEtruria, l’associazione culturale “I Risoluti” e il comitato “IV Centenario Roncalli – il Pomarancio”.
L’iniziativa celebra i 400 anni dalla morte di Cristoforo Roncalli, con gadget personalizzati — tra cui borraccia termica, asciugamano tecnico, zainetto e sacco gara — pensati come oggetti da collezione che uniscono sport e cultura.
Tre percorsi per tutti i livelli
La manifestazione propone tre tracciati, differenziati per difficoltà ma accomunati dalla valorizzazione del territorio:
- LIGHT (41,7 km): percorso breve ma intenso, ideale per chi vuole vivere l’esperienza in modo più accessibile, attraversando borghi come San Dalmazio e Larderello
- CLASSIC (70,8 km): il tracciato simbolo della gara, con passaggi da Montecastelli Pisano, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo e Sasso Pisano, tra paesaggi quasi lunari
- MARATHON (120 km): dedicato ai più allenati, con un secondo anello che include la salita verso Micciano e il passaggio dalla strada della Cinquantina fino a Ponteginori e al Borgo del Cerreto
In tutti i percorsi, il tratto distintivo resta il paesaggio geotermico, unico al mondo, che accompagna i partecipanti lungo ogni chilometro.
Un evento che valorizza il territorio
La Green Fondo Paolo Bettini si conferma così un appuntamento capace di andare oltre la dimensione sportiva, trasformandosi in un’occasione per promuovere storia, cultura e identità locale.
Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.Last modified: Aprile 9, 2026