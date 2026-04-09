Montopoli, scoperti 30 chili di marijuana in un casolare abbandonato

Written by Redazione• 2:07 pm• Montopoli in Val d'Arno, Cronaca, Pisa

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Maxi sequestro di droga nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile la polizia locale ha rinvenuto circa 30 chili di marijuana all’interno di un casolare abbandonato.

L’operazione è stata condotta dalla squadra guidata dalla comandante Susanna Pisanò, insieme all’assistente scelto Fabrizio Michele e all’agente Igor Jaksic. Una volta sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte a un vero e proprio deposito di sostanza stupefacente, lasciata ad essiccare.

La Procura di Pisa è stata immediatamente informata e sono stati avviati gli atti di rito. La sostanza è stata posta sotto sequestro e, considerato il quantitativo, l’ipotesi di reato è detenzione ai fini di spaccio.

«A nome di tutta l’amministrazione rivolgo un elogio alla nostra polizia locale – ha dichiarato la sindaca Linda Vanni –. Questo risultato è frutto di un costante lavoro di controllo del territorio, fondamentale per garantire la sicurezza della comunità».

Last modified: Aprile 9, 2026