Torna il Summer Festival di Pontedera, dal Messico a New York con i Madaus e Lo Zerbo

Written by admin• 10:22 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Dopo la consueta pausa di metà agosto riparte il Pontedera Music Festival con una fittissima seconda parte della Summer Edition 2025: venerdì 29 e sabato 30, alle ore 21,15, due appuntamenti imperdibili nelle due location estive del festival, promosso dall’Accademia Musicale Pontedera e Fondazione Piaggio in collaborazione con il Comune di Pontedera.

La prima è con Francesco Zerbino – in arte Lo Zerbo – protagonista sul palco all’aperto del Museo Piaggio con il concerto Mare, la musica dell’estate, caleidoscopio dei più grandi successi della musica italiana e internazionale, interpretati con la chitarra acustica e una voce alla Bruce Springsteen che inonderà di energia il pubblico.

Il giorno successivo, nella splendida cornice di Villa Crastan, un viaggio nella musica d’autore con sonorità mediterranee, messicane e americane, raccontato con l’album omaggio a FridaKhalo, dai Madaus, con la voce di Aurora Pacchi, David Dainelli alla chitarra, Antonella Gualandri, cajon e diamonica e Mirco Capecchi al contrabbasso.

L’ingresso è libero e gratuito per entrambi gli appuntamenti, con prenotazione obbligatoria su: www.pontederamusicfestival.it

Last modified: Agosto 25, 2025