Confesercenti Pisa cresce: nasce la Presidenza Provinciale, Fabrizio Di Sabatino eletto presidente

Written by Redazione• 4:47 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Una Confesercenti sempre più forte, strutturata e presente sul territorio. Nasce ufficialmente la Presidenza Provinciale di Confesercenti Provincia di Pisa, nuovo organismo pensato per accompagnare la crescita dell’associazione in una provincia che negli ultimi anni ha registrato un costante incremento degli associati, l’ampliamento dei servizi alle imprese e un numero crescente di iniziative ed eventi capaci di coinvolgere attività economiche e comunità locali.

Alla guida della nuova Presidenza Provinciale è stato eletto Fabrizio Di Sabatino, chiamato a rappresentare una delle realtà associative più dinamiche del territorio pisano. Al suo fianco saranno i vicepresidenti Futura Cavallini e Jonni Guarguaglini, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il radicamento dell’associazione nei diversi territori della provincia e nei settori economici rappresentati da Confesercenti.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza di guidare una squadra composta da persone competenti e profondamente legate al territorio – commenta Di Sabatino –. Confesercenti Provincia di Pisa sta vivendo una fase di crescita importante, frutto del lavoro svolto negli anni e della fiducia che sempre più imprese continuano a riporre nella nostra associazione”.

“Il nostro obiettivo è chiaro – prosegue –: crescere ancora, essere sempre più presenti nei territori, aumentare i servizi a disposizione delle aziende e rafforzare il ruolo di rappresentanza nei confronti delle istituzioni. Vogliamo essere la casa delle imprese della provincia di Pisa e un punto di riferimento per chi fa impresa ogni giorno”.

Di Sabatino sottolinea anche il valore della vicepresidenza condivisa. “La scelta rappresenta la volontà di valorizzare competenze, esperienze e sensibilità diverse. Futura Cavallini e Jonni Guarguaglini saranno un supporto fondamentale per sviluppare nuovi progetti, consolidare la presenza dell’associazione nei territori e mantenere un dialogo costante con le imprese. La forza di questa Presidenza sta proprio nel gioco di squadra”.

Un ruolo centrale nella nuova organizzazione sarà ricoperto da Claudio Del Sarto, nominato Responsabile Provinciale di Confesercenti Provincia di Pisa. A lui sarà affidato il compito di coordinare le attività dell’associazione sul territorio, sviluppare nuovi servizi, favorire la crescita associativa e rafforzare il rapporto con imprese e amministrazioni locali.

“La nascita della Presidenza Provinciale rappresenta un traguardo importante, che arriva al termine di un percorso costruito negli anni con impegno, passione e spirito di squadra – sottolinea Del Sarto –. Il risultato che oggi raggiungiamo è il frutto del lavoro condiviso di dirigenti, collaboratori, colleghe e colleghi che hanno creduto nella crescita di Confesercenti e nella necessità di costruire una rappresentanza sempre più forte e capillare per tutta la provincia di Pisa”.

“Negli ultimi anni – aggiunge – abbiamo investito energie e competenze per essere sempre più vicini alle imprese, rafforzando la presenza nei territori, ampliando i servizi e creando nuove opportunità attraverso eventi, progetti e iniziative. La costituzione della Presidenza Provinciale è la naturale conseguenza di questo percorso e della volontà di garantire una rappresentanza ancora più efficace e autorevole”.

Faranno parte della Presidenza Provinciale anche Cindy Del Tacca, presidente dell’area del Monte Pisano, Mirco Sbrolli, presidente provinciale di Anva Confesercenti, Gianluca Tiozzo, presidente provinciale di Fiba Confesercenti, e Valentina Aurilio, presidente del direttivo di Pontedera.

Completeranno la squadra i coordinatori di zona Gabriele Lo Cicero e Giuseppe Diurno, chiamati a garantire un collegamento costante con le diverse realtà territoriali della provincia e a seguire diversi aspetti organizzativi del lavoro dell’associazione.

La nascita della Presidenza Provinciale rappresenta così una tappa importante nel percorso di crescita di Confesercenti Pisa: una scelta che guarda al futuro e punta a rendere l’associazione ancora più rappresentativa, autorevole e capace di rispondere alle esigenze di un tessuto economico in continua evoluzione.

Last modified: Giugno 4, 2026