Written by Giugno 4, 2026 7:19 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Obbligo depurazione per le telline in zona Gombo

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PISA – L’azienda USL Toscana Nord Ovest, a seguito della declassificazione temporanea da classe A classe B del banco naturale della zona A Gombo nel Comune di Pisa, per i livelli di Escherichia Coli oltre i limiti, ha stabilito che le telline raccolte in questa zona devono essere inviate a un centro di depurazione prima della commercializzazione o sottoposte a stabulazione di lunga durata o  trattamento termico ed essere accompagnate da un documento riportante la dicitura “Classe B temporanea per superamento dei limiti previsti di E. Coli“.

Il provvedimento vale fino al ripristino dei valori nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone di classe A.

Last modified: Giugno 4, 2026
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