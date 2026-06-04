Obbligo depurazione per le telline in zona Gombo

PISA – L’azienda USL Toscana Nord Ovest, a seguito della declassificazione temporanea da classe A classe B del banco naturale della zona A Gombo nel Comune di Pisa, per i livelli di Escherichia Coli oltre i limiti, ha stabilito che le telline raccolte in questa zona devono essere inviate a un centro di depurazione prima della commercializzazione o sottoposte a stabulazione di lunga durata o trattamento termico ed essere accompagnate da un documento riportante la dicitura “Classe B temporanea per superamento dei limiti previsti di E. Coli“.
Il provvedimento vale fino al ripristino dei valori nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone di classe A.Last modified: Giugno 4, 2026