Asciano Pisano, maxi sequestro della Polizia Locale sangiulianese: 700 grammi di eroina sequestrati e un arresto

Written by Redazione• 8:43 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

ASCIANO PISANO – Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 700 grammi di eroina sequestrati per un valore stimato di circa 35mila euro, oltre a una bilancina di precisione e 18 telefoni cellulari. E’ l’esito della brillante operazione eseguita nella mattinaa di giovedì 4 giugno dalla Polizia Locale di San Giuliano Terme, nell’ambito dell’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi in un terreno nel centro abitato di Asciano di Via San Rocco, emesso dal Gip del Tribunale di Pisa su delega e sotto il coordinamento del sostituto procuratore della Repubblica Miriam Pamela Romano.

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta nel corso della perquisizione in una delle baracche abusive abitata da un malvivente, con numerosi precedenti di reato (e anche di polizia), noto alle cronache locali per due aggressioni a cittadini causate da un pitbull in suo possesso (il cane era stato sottoposto a sequestro penale nei mesi scorsi). Il delinquente, presente sul posto, è stato immediatamente preso in custodia da alcuni agenti della polizia locale, mentre altri colleghi hanno effettuato la perquisizione durante la quale è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di eroina suddiviso in sei involucri.

Immediato, conseguentemente, l’arresto con tanto di trasferimento al carcere “Don Bosco” di Pisa disposto dal sostituto procuratore della repubblica in ragione dei suoni numerosi precedenti, in attesa della convalida del Gip.

“Si è trattato di un’operazione molto importante che ha permesso di assicurare alla giustizia un pericoloso criminale e che, una volta ancora, conferma il livello di professionalità competenza e dedizione della nostra Polizia Locale – ha affermato il sindaco Matteo Cecchelli -. Il mio ringraziamento va al Comandante Daniele Nocchi, agli agenti impegnati nell’intervento di questa mattina e a tutto il corpo della Polizia Locale sangiulianese, in prima linea nel garantire la sicurezza del territorio comunale in collaborazione con le altre forze dell’ordine”.

Grande soddisfazione da parte del comandante Nocchi: “Da alcune settimane, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, avevamo posto sotto discreta attenzione il soggetto straniero e la zona in cui dimorava – ha detto-. L’ azione svolta con professionalità e grande intuito investigativo da parte del personale del nostro corpo, ha assicurato alla giustizia un soggetto le cui condotte ormai da mesi rappresentavano un evidente pericolo per la sicurezza e la serenità dei cittadini residenti nella comunità di Asciano. Non capita tutti i giorni di intervenire su sequestri di quantitativi di sostanza stupefacente così rilevanti, complimenti ai ragazzi che sono intervenuti“.

Si unisce ai complimenti anche l’assessore comunale alla sicurezza Marco Balatresi: “E’ stata un’operazione straordinaria che ribadisce una volta di più l’altissimo livello raggiunto nostra polizia locale, non solo vero e proprio punto di forza del sistema di sicurezza del territorio, ma anche motivo d’orgoglio dell’amministrazione comunale e della comunità sangiulianese”.

Last modified: Giugno 4, 2026